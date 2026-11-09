Президент обговорив із прем’єр-міністрами країн Північної Європи дипломатичний процес і підтримку України на тлі російської ескалації

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністеркою Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава держави наголосив, що за роки повномасштабної війни цей формат став справжнім центром сили та стійкості для України.

Лідери детально обговорили дипломатію та підготовку наступних кроків. Президент України поінформував про сьогоднішні перемовини в Абу-Дабі. Спільна позиція чітка: Європа обов'язково має бути присутня за столом переговорів.

Володимир Зеленський також розповів про російську ескалацію та удари по українській енергетиці.

«Сотні тисяч родин щодня живуть із відключеннями світла. Зараз найскладніша ситуація на Київщині, Дніпровщині, Чернігівщині, через російські обстріли є постійні проблеми з постачанням електрики на Донеччині, Сумщині, Харківщині, у Запорізькій області. Вдячний за готовність допомагати. Дуже розраховуємо на нові пакети підтримки, які допоможуть нашим людям пройти такий російський терор цієї зими», – зазначив Глава держави.

Президент подякував прем’єр-міністрам країн Північної Європи за координацію заради спільної безпеки, а також їхнім країнам за постійну підтримку, єдність і рішення для захисту життів.