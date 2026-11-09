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Президент поспілкувався з представниками данського бізнесу про відкриття спільних виробництв і розвиток нових напрямів співпраці

11 листопада 2026 року - 15:30

Президент поспілкувався з представниками данського бізнесу про відкриття спільних виробництв і розвиток нових напрямів співпраці

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський, Король Данії Фредерік Х, Його Королівська Високість Кронпринц Крістіан і Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен зустрілися з близько 70 представниками данських компаній, які виготовляють оборонну й цивільну продукцію. Це бізнес, що працює за різними напрямами: від логістики й зеленої енергетики до морських дронів, радарів та елементів для майбутньої системи FREYJA.

Глава держави подякував за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення, яка посилює українську армію та дає змогу воїнам захищати людей, країну й життя. Президент наголосив: він пишається тим, що Україна та Данія мають спільне виробництво.

«Увесь оборонний комплекс Данії був на нашому боці від самого початку. Ми дуже цим пишаємося», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що попри війну данський бізнес продовжує працювати в Україні, готовий збільшувати інвестиції та цінує досвід, яким ділиться наша країна.

«Данія – один із наших найбільш надійних партнерів. Дуже цінуємо таку сильну співпрацю та нашу дружбу», – наголосив Президент.

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Робочий візит Президента України до Данії

10 листопада 2026 року - 15:32
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