Володимир Зеленський обговорив із Гітанасом Наусєдою дипломатичний процес, допомогу українській енергетиці та євроінтеграцію України

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

«Максимально координуємося в усіх питаннях, які стосуються наших зусиль для миру. Розповів Гітанасу про зустрічі, які відбулися цими днями в Абу-Дабі. Найважливіше – вдалося домовитися про обмін полоненими, і розраховуємо, що він буде великим», – зазначив Глава держави.

Лідери говорили про допомогу українській енергетиці та логістичну підтримку. Володимир Зеленський наголосив, що зараз дуже складна ситуація в багатьох містах України, і зрозуміло, які об’єкти можуть стати мішенями нових російських атак.

Литва надасть частину необхідного енергетичного обладнання. Відповідні рішення вже є, і Україна очікує на постачання.

Президенти також обговорили підготовку до головування Литви в Раді Євросоюзу в першій половині 2027 року.

«Робимо все для того, щоб до кінця 2026 року відкрити всі кластери і під час литовського головування вже закривати переговорні розділи. Поділився з Гітанасом ідеями, які можуть прискорити це, і є повна підтримка з боку Литви», – наголосив Володимир Зеленський.