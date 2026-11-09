Подальша підтримка України та дипломатичні перемовини: у Дубліні Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

Глава держави зазначив, що наша країна завжди отримувала від Ірландії повне розуміння того, що відбувається в Україні і, головне, наскільки несправедливою є російська агресія проти нашої країни й проти нормального, мирного європейського життя.

Міхол Мартін подякував Президенту за візит до Дубліна на саміт Європейської політичної спільноти та відзначив, що це вже третій приїзд Володимира Зеленського до Ірландії за останні 12 місяців.

«Ваші візити свідчать про незмінну міцність партнерства між нашими країнами та дружбу між Ірландським і Українським народами. Цю дружбу зміцнили тисячі українців, для яких Ірландія на цей час стала домівкою і яких Ірландський народ прийняв із розкритими обіймами», – зазначив він.

Глава держави поінформував Міхола Мартіна про ситуацію на фронті й про те, як складно відновлювати українську інфраструктуру після російських ударів.

Президент подякував за пакети підтримки, які надає Ірландія. Лідери домовилися, що ця країна братиме дієву участь у Коаліції укриттів.

«Обговорили сьогодні деталі нашої угоди Drone Deal, пріоритет там – морські дрони й безпека на морі. Ми готові допомагати із цим. Ми готові до копродукції з Ірландією. Розраховуємо, що Drone Deal з Ірландією може працювати», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України та Прем’єр-міністр Ірландії обговорили й дипломатичний процес. Десятого – одинадцятого листопада в Абу-Дабі відбулися переговори, а також зустрічі за участю європейських представників: формат Е4 плюс Єврокомісія та НАТО.

«Представники Президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер завтра в Росії, будуть у них перемовини, і розраховуємо, що в кінці дня завтра ми з ними зустрінемось саме тут, в Ірландії, в Дубліні», – зазначив Володимир Зеленський.

Триває головування Ірландії в Раді Європейського Союзу в цьому півріччі. Президент відзначив: усе, про що домовлялися з Ірландією, чітко виконується.

«Звісно, предметно говорили про завдання нашого руху у Євросоюз, наших результатів у європейській інтеграції. Маємо відкрити цього року всі переговорні кластери. Це дуже важливий результат. І розпочати наступні кроки. І ми в Україні зробимо все, щоб це було можливо. Розраховуємо на підтримку всіх наших партнерів у Європі, і Ірландія нас у цьому підтримує», – сказав Глава держави.

Ще одне важливе питання, яке обговорили, – посилення санкційного тиску на РФ, російських суб’єктів, які працюють на очільника Росії та його систему, бізнеси, через які Росія отримує дефіцитні компоненти, обладнання, верстати для виробництва зброї, і зокрема балістичних ракет, ударних безпілотників, систем зв’язку.

«Треба обмежувати російські виробництва зброї, і це один із найкращих способів підштовхнути Росію до справжнього діалогу, до справжніх кроків до миру. Наші українські далекобійні санкції працюють, російські виробництва зброї – в зоні досяжності цієї далекобійності, і головне, щоб це підтримувалося нашими партнерами юридично, економічно, політично», – наголосив Володимир Зеленський.

Міхол Мартін акцентував, що Ірландія готова робити ще більше, щоб зберегти тиск на Росію за допомогою жорстких санкцій.