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Андрій Єрмак зустрівся із зовнішньополітичним радником віцепрезидента США Філіпом Гордоном

31 серпня 2024 року - 14:30

Андрій Єрмак зустрівся із зовнішньополітичним радником віцепрезидента США Філіпом Гордоном

Під час візиту до США у складі української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із зовнішньополітичним радником віцепрезидента США Філіпом Гордоном.

У зустрічі також взяли участь Посол України в США Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький і радниця очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна. 

Керівник Офісу Президента наголосив: в умовах посилення ракетного терору з боку РФ Україні важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження.

Також під час зустрічі обговорили посилення протиповітряної оборони, збільшення кількості артилерії та бойової авіації, формування нових бригад і забезпечення їхніх потреб. 

Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Керівник Офісу Президента подякував за участь віцепрезидентки США Камали Гарріс у першому Саміті миру, а також за те, що, попри підготовку до виборів, вона та її команда пильно стежать за процесом реалізації Формули миру.

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