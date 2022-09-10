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Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом у галузі IT, екс-гендиректором Google Еріком Шмідтом

11 вересня 2022 року - 13:30

Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом у галузі IT, екс-гендиректором Google Еріком Шмідтом

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із колишнім виконавчим директором і головою правління компанії Google, екс-виконавчим головою та радником з питань технологій компанії Alphabet Еріком Шмідтом.

У зустрічі також узяв участь міністр оборони України Олексій Резніков. 

Ерік Шмідт раніше співпрацював з Міністерством оборони США у питаннях інновацій, а його родина заснувала фонди, які займаються доброчинністю у сферах сталого розвитку та відповідального використання природних ресурсів.

Андрій Єрмак подякував бізнесменові за підтримку й допомогу, яку він надав Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. 

«Ми надзвичайно цінуємо все, що ви зробили для нашої країни», – наголосив він.

Зі свого боку Ерік Шмідт зазначив, що він радий допомагати Україні. 

«Те, що відбувається у вашій країні через цю війну, – жахливо», – сказав екс-гендиректор компанії Google.
Окрему увагу співрозмовники приділили можливостям для поглиблення співпраці.

Андрій Єрмак і Ерік Шмідт обговорили технологічні рішення, які могли б допомогти Україні пришвидшити деокупацію територій, відновити свою територіальну цілісність і повернутися до безпечного мирного життя.

Бізнесмен також відзначив важливість підтримки талановитої молоді, яка здатна швидко змінювати майбутнє.
 

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