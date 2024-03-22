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Андрій Єрмак зустрівся з директором Фінського інституту міжнародних відносин Мікою Аалтола

22 березня 2024 року - 21:17

Андрій Єрмак зустрівся з директором Фінського інституту міжнародних відносин Мікою Аалтола

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із Мікою Аалтола, директором Фінського інституту міжнародних відносин, який є провідною експертною установою цієї країни.

Андрій Єрмак подякував співрозмовнику за візит до нашої країни та сильні меседжі, які стосувалися критичної важливості підтримки України, під час президентських перегонів у Фінляндії. Він також відзначив потужну щиру допомогу нашій країні з боку Фінляндії та всіх держав Північної Європи.

Керівник Офісу Президента розповів про сьогоднішні масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури України та складну ситуацію в кількох регіонах нашої держави.

Андрій Єрмак обговорив із директором Фінського інституту міжнародних відносин питання імплементації Української формули миру та підготовку до першого інавгураційного Глобального саміту миру. Окремо було наголошено на важливості залучення держав Глобального Півдня з урахуванням специфіки кожної з них.

«Ми хочемо досягти справедливого й тривалого миру. І світ має думати про те, як повернути повагу загалом до міжнародного права та міжнародних організацій», – наголосив він.

Як зауважив керівник Офісу Президента, Формула миру має допомогти напрацювати механізми для подолання проблем, спричинених війнами. Крім того, за допомогою цієї платформи Україна об’єднує світ на противагу тим агресивним державам, які прагнуть його розділити.

Андрій Єрмак і Міка Аалтола також обмінялися думками щодо ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, на якому Україна хотіла б отримати запрошення до початку переговорів про членство. Очільник Офісу Президента висловив переконання, що таке рішення, як і вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, посилить Альянс і безпеку всієї Європи.

Співрозмовники домовилися підтримувати регулярний діалог і скоординували кроки щодо подальшої взаємодії.

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