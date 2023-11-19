Андрій Єрмак зустрівся з головою Fox Corporation Лакланом Мердоком, який відвідав Україну

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із генеральним директором медійної корпорації Fox Corporation Лакланом Мердоком, який перебував із візитом у нашій країні.

У зустрічі також узяли участь журналіст британського видання The Sun Жером Старкі та журналіст телеканалу Fox News Бенджамін Холл, який висвітлював війну в Україні та був важко поранений 14 березня 2022 року під Києвом. Його врятували лікарі, і зараз він знову приїхав до України.

Очільник Офісу Глави держави наголосив, що США є стратегічним партнером України, тому дуже важливо, щоб американська аудиторія дізнавалася про те, що відбувається в нашій країні, безпосередньо з місця подій від провідних ЗМІ Сполучених Штатів.

Зокрема, для голови Fox Corporation було проведено інформаційний брифінг щодо ситуації на передовій, захисту українського неба та стану енергетичного сектора, наслідків російської агресії для цивільного населення та інфраструктури, злочинів РФ проти українських дітей, а також взаємодії України, США та інших міжнародних партнерів у протистоянні повномасштабній російській агресії.

Під час брифінгу щодо безпекової ситуації, який модерував заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, представники сил безпеки й оборони України розповіли про загальну ситуацію в зоні бойових дій, успіхи України в Чорному морі. Також ішлося про повітряно-ракетні загрози з боку РФ із настанням зимового періоду та важливість подальшого посилення української системи ППО.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба поінформував, що за понад 630 днів повномасштабної російської агресії в Україні пошкоджено більш як 200 тис. об’єктів, із них 25 тис. зруйновано повністю. Також на конкретних прикладах жителів Бучі, Ягідного Чернігівської області було проілюстровано масштаб російських злочинів проти цивільного населення, на прикладі Спасо-Преображенського кафедрального собору – проти культурної спадщини.

Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна розповіла про злочини РФ, скоєні проти українських дітей. Так, на сьогодні вбито 554 дитини, наймолодшій із яких було лише два дні. 19 тис. 546 дітей, щодо яких є підтверджена інформація, були викрадені та привезені в Росію силою й обманом. Але насправді ця цифра набагато більша й може перевищувати сотню тисяч. Наразі вдалося повернути лише 386 юних українців.

Для протидії цій хвилі злочинів проти наших дітей потрібно докласти спільних міжнародних зусиль, і саме тому Президент України Володимир Зеленський ініціював стратегічний план дій Bring Kids Back UA, до реалізації якого може долучитися будь-яка країна, організація чи окрема особа і який відповідає пункту четвертому Української формули миру щодо звільнення бранців і депортованих.

«Сьогодні дуже важливо знати правду й доносити її. Сподіваюся, це буде корисно для глибшого розуміння того, що відбувається в Україні», – зазначив Андрій Єрмак.

У межах візиту Лаклана Мердока до Києва керівник Офісу Президента й гендиректор Fox Corporation відвідали Михайлівську площу. Вони поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України.

Лаклан Мердок також відвідав Національний заповідник «Софія Київська», де його ознайомили з історією Софійського собору.

Крім того, гендиректор Fox Corporation провів зустріч із представниками всіх релігійних конфесій, зокрема поспілкувався з тими, хто пережив російський полон та окупацію. Йому розповіли про те, як у ці складні для України часи представники духовенства підтримують українських військових і цивільних.