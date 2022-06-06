Андрій Єрмак зустрівся з послами країн G7

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн «Великої сімки».

Він поінформував керівників дипмісій про результати візиту Президента Володимира Зеленського на передові позиції, що їх утримують українські війська. Наголосивши на тому, що Збройні Сили України мають високий моральний дух і мотивацію, Андрій Єрмак звернув увагу на кількісну перевагу російського агресора в озброєнні та військовій техніці. Він закликав послів країн G7 сприяти у прискоренні постачання урядами своїх країн необхідного озброєння для потреб ЗСУ. Це має пришвидшити перемогу України в цій жорстокій, нічим не спровокованій війні, яку розв’язала Росія.

«Ми маємо чітке розуміння того, що перемога для нас означає повне відновлення територіальної цілісності України», – заявив керівник Офісу Президента.

Він запропонував активізувати роботу з метою посилення обізнаності партнерів щодо оборонних потреб нашої держави, зокрема шляхом проведення регулярних брифінгів для військових експертів зацікавлених країн, організації візитів журналістів на передову тощо.

Під час зустрічі обговорювалося питання повоєнної відбудови нашої держави. Андрій Єрмак поінформував про ініціативу Володимира Зеленського, яка передбачає взяття країнами-партнерами шефства над окремими містами або регіонами України із забезпеченням повного контролю над використанням фінансових ресурсів. Країнам «Великої сімки» було запропоновано активно долучатися до цієї ініціативи.

Андрій Єрмак поінформував про результати діяльності експертної групи з вироблення рекомендацій щодо запровадження санкцій проти агресора, а також про стан формування ще двох консультативних груп – щодо повоєнних гарантій безпеки для України та щодо репатріацій.

Окремо наголошувалося на важливості забезпечення прогресу на шляху до членства України у Європейському Союзі. Найважливішим на цьому етапі має стати рішення лідерів країн ЄС на засіданні Європейської Ради 24 червня щодо надання Україні статусу країни-кандидата.

Учасники зустрічі обмінялися думками стосовно шляхів відновлення повноцінного експорту українських зернових, зокрема через чорноморські порти нашої держави.

Сторони погодилися з важливістю проведення регулярних брифінгів для послів G7, зокрема за участю вищого керівництва держави, з метою обміну думками щодо актуальних питань внутрішньо- та зовнішньополітичного порядку денного.