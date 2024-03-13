Андрій Єрмак зустрівся з Послом Індії в Україні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном.

Співрозмовники обговорили напрями подальшої взаємодії, зокрема в питанні встановлення справедливого миру в Україні.

Очільник Офісу Президента високо оцінив участь заступника радника з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії Вікрама Місрі у четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Давосі щодо реалізації Української формули миру.

Андрій Єрмак детально поінформував Харша Кумара Джейна про підготовку першого Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав і наголосив на важливості подальшої залученості Індії до цього процесу разом з іншими партнерами України, зокрема з G7 та країнами Глобального Півдня.

«Ми стоїмо на позиції чесних, відкритих консультацій, адже налаштовані на рішення з урахуванням рекомендацій партнерів, зокрема ваших. Саміт миру дуже важливий для нас. Будемо щасливі бачити представника Індії», – сказав керівник Офісу Президента.