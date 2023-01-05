Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Війна закінчиться, коли російські солдати або підуть, або ми їх виженемо – звернення Президента України
Війна закінчиться, коли російські солдати або підуть, або ми їх виженемо – звернення Президента України

5 січня 2023 року - 23:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів відеозустріч із Прем'єр-міністром Швеції

6 січня 2023 року - 14:17

До дня народження Василя Стуса: митець потрібен своєму народові, коли його творчість зливається з криком нації

6 січня 2023 року - 12:40

Війна закінчиться, коли російські солдати або підуть, або ми їх виженемо – звернення Президента України

5 січня 2023 року - 23:03

Маємо не допустити сценарію, коли агресор залишить мільйони українців без електрики – Андрій Єрмак на міжнародній установчій зустрічі з підтримки відновлення енергетики України

5 січня 2023 року - 22:53

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у врученні відзнаки «Золоте серце»
Участь Президента у врученні відзнаки «Золоте серце»

30 грудня 2022 року - 16:47

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак зустрівся з Послом Японії в Україні

4 січня 2023 року - 21:09

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою, який головує у групі послів G7.

Андрій Єрмак привітав представника Японії з початком головування офіційного Токіо в «Групі семи» у 2023 році та висловив сподівання на продовження активної співпраці з державами G7.

«Регулярний діалог Президента Володимира Зеленського з главами держав і урядів «Групи семи» показав себе як один із найефективніших механізмів координації зусиль міжнародної спільноти в протидії російській агресії. Розраховуємо на нові результати цієї співпраці, що наблизять нашу спільну перемогу над ворогом», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна сподівається на підтримку з боку «Групи семи» формули миру, запропонованої Володимиром Зеленським під час виступу на останньому саміті G20 в Індонезії, і пропонує державам стати лідерами у виконанні тих чи інших її пунктів.

Зі свого боку Кунінорі Мацуда запевнив українську сторону в незмінності позиції Японії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України та пріоритетності надання підтримки нашій державі під час японського головування в G7.

Від імені Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак подякував Японії за солідарність з Україною та поновив запрошення від Глави держави на адресу Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди відвідати Україну з візитом у зручний для нього час.

Версія для друку