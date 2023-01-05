Андрій Єрмак зустрівся з Послом Японії в Україні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою, який головує у групі послів G7.

Андрій Єрмак привітав представника Японії з початком головування офіційного Токіо в «Групі семи» у 2023 році та висловив сподівання на продовження активної співпраці з державами G7.

«Регулярний діалог Президента Володимира Зеленського з главами держав і урядів «Групи семи» показав себе як один із найефективніших механізмів координації зусиль міжнародної спільноти в протидії російській агресії. Розраховуємо на нові результати цієї співпраці, що наблизять нашу спільну перемогу над ворогом», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна сподівається на підтримку з боку «Групи семи» формули миру, запропонованої Володимиром Зеленським під час виступу на останньому саміті G20 в Індонезії, і пропонує державам стати лідерами у виконанні тих чи інших її пунктів.

Зі свого боку Кунінорі Мацуда запевнив українську сторону в незмінності позиції Японії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України та пріоритетності надання підтримки нашій державі під час японського головування в G7.

Від імені Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак подякував Японії за солідарність з Україною та поновив запрошення від Глави держави на адресу Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди відвідати Україну з візитом у зручний для нього час.