Андрій Єрмак зустрівся з представниками українських та іноземних ЗМІ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних засобів масової інформації, яка була присвячена насамперед переговорам щодо реалізації Української формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським.

Він поінформував журналістів про результати переговорів, які провела українська делегація в Копенгагені з радниками з питань національної безпеки лідерів Бразилії, Великої Британії, Данії, Європейського Союзу, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південно-Африканської Республіки, Саудівської Аравії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Франції та Японії.

Андрій Єрмак наголосив, що під час цих зустрічей відбулися предметні консультації щодо ключових принципів встановлення миру на основі Формули, яку запропонував Президент України.

«Усі поділяють основні принципи, на яких побудована наша Формула миру. Всі єдині у своєму бажанні зробити все від них залежне для того, щоб припинити цю війну. Всі знають, що для нас є перемога. Жодних компромісів щодо територій бути не може», – сказав він.

За словами керівника Офісу Президента, учасники зустрічей погодилися, що такий формат є надзвичайно успішним і буде продовжений.

«Усі погоджуються з тим, що саміт миру має відбутися. Україна робитиме все, щоб цей саміт був проведений якомога швидше. Але всі хочуть, щоб він завершився ухваленням конкретних рішень», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також акцентував, що українська сторона вкотре чітко наголосила, що поки на нашій території перебуває хоч один російський солдат, навіть думок про переговори з державою-агресором бути не може.

«А з відповідальними країнами, які поважають наш суверенітет, територіальну цілісність, незалежність, нашу справедливу боротьбу, ми готові говорити на базі нашого плану», – наголосив він.

Андрій Єрмак переконаний, що саме Українська формула миру має стати основою для завершення війни, оскільки бойові дії тривають на нашій території. Завдяки імплементації Формули буде розв’язано весь спектр актуальних проблем – від питань ядерної та продовольчої безпеки до екологічних і гуманітарних ризиків. Крім того, впровадження Формули миру дасть змогу знайти рішення для комплексу потенційних загроз, які виникають під час збройних конфліктів в інших регіонах світу.

Розповідаючи про очікування України від липневого саміту НАТО у Вільнюсі, керівник Офісу Глави держави наголосив, що консультації з усіма країнами-партнерами не припиняються.

«Працює вся команда. Була дуже хороша розмова між Президентом Зеленським і Президентом Байденом. Я оптимістично налаштований. Не можу зараз сказати, що конкретно буде, але ми дуже потужно працюємо з нашими партнерами, щоб Україна отримала те, що нам потрібно», – додав Андрій Єрмак.