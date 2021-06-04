Андрій Єрмак зустрівся з радником Державного департаменту США Дереком Шолле

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з радником Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Дерека Шолле, який перебував з візитом в Україні.

Співрозмовники обмінялися думками з актуальних питань порядку денного, зокрема в контексті підготовки візиту Президента України Володимира Зеленського до США.

Важлива увага під час зустрічі була приділена безпековим викликам у регіоні. Андрій Єрмак поінформував Дерека Шолле про ситуацію на сході, рівень загроз, що зберігається вздовж українських кордонів, а також про стан переговорного процесу в межах Нормандського формату. Відбувся обмін думками щодо шляхів активізації процесу мирного врегулювання на Донбасі та оптимальної підтримки з боку США у цьому зв’язку.

Сторони обговорили наслідки реалізації проекту «Північний потік – 2» для енергетичної безпеки України та регіону. Радник Державного департаменту підкреслив важливість тісної співпраці між Україною та Сполученими Штатами з питань енергетичної безпеки. Андрій Єрмак наголосив на незмінності позиції української сторони щодо далекосяжних безпекових загроз, які становить можливий запуск газопроводу.

«Північний потік – 2» є геополітичною зброєю Росії, яка неодмінно буде використана проти України та Європи», – зазначив керівник Офісу Президента.

Дерек Шолле привітав прогрес України в реформуванні системи правосуддя, відзначивши нещодавнє ухвалення фундаментальних законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Сторони підтвердили обопільну налаштованість на взаємодію та координацію зусиль з метою забезпечення успішних результатів візиту Президента України Володимира Зеленського до США. Було домовлено, що найближчим часом керівник Офісу Глави Української держави та очільник МЗС відвідають Вашингтон задля обговорення змістового наповнення візиту Президента України до Сполучених Штатів.