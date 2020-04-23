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Андрій Єрмак зустрівся з ветеранами бойових дій та сім’ями загиблих військових

24 квітня 2020 року - 18:46

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з учасниками бойових дій і членами сімей загиблих українських військових. 

На зустрічі, яка відбулася за участі представників Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО, були порушені актуальні питання матеріального забезпечення та соціального захисту військових і членів їхніх родин.

Андрій Єрмак зазначив, що для Офісу Президента вкрай важливо більш тісно співпрацювати з ветеранами та вибудовувати системний діалог.

З метою налагодження активної взаємодії та долучення ветеранів до обговорення державних рішень з важливих для них питань було розглянуто можливість створення експертної ради за участі ветеранів при Президентові України.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що для Президента України Володимира Зеленського дуже важливо враховувати побажання ветеранів щодо реабілітації, працевлаштування, забезпечення житлом та інших соціальних питань.

«Нам важлива ваша точка зору щодо шляхів повернення Донбасу та Криму. Важлива ваша думка про реформу українського війська, про оборонні програми, про якість цивільних реформ, результати яких ви можете відчувати на собі. Тому ми хотіли б спілкуватися на постійній основі», – звернувся Андрій Єрмак до учасників зустрічі.

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