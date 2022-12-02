Андрій Єрмак зустрівся з Вікторією Нуланд, як прибула до України з візитом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Києві провів зустріч із заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Андрій Єрмак подякував Вікторії Нуланд за візит в Україну.

«Хоч Київ зараз майже без освітлення, ви зможете особисто побачити реальну ситуацію й переконатися, що українці залишаються мужніми, не покидають свої міста, продовжують боротися. Ви глибоко обізнані із ситуацією в Україні. Всі знають, як сильно ви підтримуєте нашу країну», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Він висловив подяку Сполученим Штатам Америки, Президенту Джозефу Байдену та його адміністрації, зокрема Державному департаменту, а також обом палатам Конгресу та обом партіям за підтримку.

«Перемога України, у якій ми впевнені, буде нашою спільною перемогою», – наголосив Андрій Єрмак.

Як зазначив керівник Офісу Президента, сьогодні спостерігається історичне єднання не лише всередині України – багато країн у світі об’єдналися навколо допомоги нашій державі.

«Зараз ми бачимо, як багато країн демонструють надзвичайно сильну позицію. Україна отримує як військову допомогу, так і політичну – на рівні держав та міжнародних організацій», – сказав Андрій Єрмак.

Вікторія Нуланд зі свого боку зауважила: «Ми бачимо, що українці й далі борються. Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності. Це має величезне значення».

Андрій Єрмак поінформував Вікторію Нуланд про формулу миру з десяти вкрай важливих пунктів, яку Президент України Володимир Зеленський презентував лідерам G20 15 листопада. Сторони обговорили подальші кроки, спрямовані на її імплементацію.

Окремо керівник Офісу Президента подякував партнерам за підтримку української ініціативи Grain from Ukraine та участь в установчому International Summit оn Food Security.

«Розглядаємо Grain from Ukraine як важливий інструмент зміцнення глобальної продовольчої безпеки», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони також обговорили проблематику збільшення санкційного тиску на агресора. Керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії та зазначив, що це важливий елемент примушення Москви до миру.

Вікторію Нуланд також привітав Президент України Володимир Зеленський. Під час спілкування Глава держави наголосив на стратегічній ролі та союзницькому характері українсько-американського партнерства й торкнувся ключових питань двостороннього порядку денного.