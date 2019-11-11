Антон Кориневич: Наша мета – деокупація Криму та реінтеграція тимчасово окупованих територій

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим матиме два офіси – у Херсоні та Києві, повідомив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Він зазначив, що офіс Представництва у Херсоні й надалі займатиметься захистом прав кримчан. Зокрема, сприятиме в отриманні документів, вступі до українських закладів вищої освіти, вирішенні питання житла. Натомість інший офіс, у столиці, необхідний для оперативної комунікації з центральними органами влади, міжнародними організаціями та посольствами іноземних держав.

«Ми працюватимемо у двох містах з тим, щоб залишати можливість ефективно допомагати нашим громадянам, які мешкають на тимчасово окупованій території, і водночас мати зв’язки з центральними органами виконавчої влади, бути, умовно кажучи, в центрі подій і виносити кримські питання на загальнодержавний порядок денний», – пояснив Антон Кориневич під час брифінгу в Офісі Президента.

Він повідомив, що указ Глави держави від 17 жовтня щодо Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим значно посилив спроможність цього органу і його повноваження у відносинах з центральними органами виконавчої влади.

«Наша головна мета – посилити спроможність Представництва, зробити його органом, який впливає та бере активну участь у вирішенні питань, що стосуються Криму, зробити його потужною державною інституцією. Безумовно, це не самоціль. Мета – захист наших громадян і деокупація Криму та реінтеграція тимчасово окупованих територій», – заявив постійний представник Президента України в АР Крим.

Антон Кориневич висловив сподівання, що нова команда Представництва зможе досягти вагомих результатів у захисті українських громадян і в питанні повернення контролю над тимчасово окупованими територіями.

Перший заступник постійного представника Президента України в АР Крим Дар’я Свиридова повідомила, що стратегічним завданням держоргану є участь у розробці концепції деокупації півострова, його реінтеграції, підтримка зв’язків з населенням Криму та створення концепції національної моделі перехідного правосуддя.

За її словами, Представництво постійно моніторитиме ситуацію з дотриманням прав людини в окупованому Криму, а також аналізуватиме необхідні дії держави, законодавчі ініціативи для запобігання порушенню прав наших громадян на окупованій території.

Для вирішення цих тактичних завдань Представництво налагоджуватиме комунікацію з центральними органами виконавчої влади.

Дар’я Свиридова зазначила, що Представництво також фокусуватиметься на проблемах облаштування контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) на адміністративній межі з окупованим півостровом. За її словами, досі багато громадян скаржилося на якість побудови цих пунктів, умови їхнього проходження.

«Наразі ми маємо процес щодо облаштування КПВВ і створення там санітарно-гігієнічних умов, налагодження транспортного сполучення. Буквально сьогодні всією командою ми їдемо до Херсонської області, де разом з Офісом Президента, обладміністрацією оглядатимемо оновлені КПВВ, які є тимчасовими, як і окупація, але мають бути належними й гідними як для тих людей, які там працюють, так і для тисяч тих, хто щодня перетинає КПВВ», – наголосила вона.

Крім того, серед завдань Представництва Дар’я Свиридова назвала налагодження співпраці з правоохоронцями, які щодня документують порушення прав людини в окупованому Криму. «Наша принципова позиція – всі ці факти мають бути задокументовані, передаватися, якісно розслідуватися на національному рівні. І це теж має бути мета органів влади в Україні, органів правосуддя, правоохоронних органів. Усім цим фактам слід дати належну оцінку», – підкреслила вона.

Зі свого боку заступник постійного представника Президента України в АР Крим Таміла Ташева наголосила на важливості міжнародної адвокації у питанні АРК. Відповідно, Представництво готуватиме інформаційні та аналітичні матеріали, які відображають ситуацію на території півострова. Цими матеріалами можуть скористатися представники органів влади.

«Коли представники нашої держави їдуть на міжнародні майданчики, як-от Рада Європи, ООН, для нас є важливим надавати їм певні рекомендації», – сказала Таміла Ташева.