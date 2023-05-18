Арабський світ має знати правду про війну Росії проти України – Андрій Єрмак в інтерв’ю телеканалу «Аль-Хадат»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що наша країна вітатиме участь Саудівської Аравії та інших арабських країн у майбутньому саміті миру. Про це він сказав в інтерв’ю новинному телеканалу «Аль-Хадат» (Саудівська Аравія).

«Для України важливо, щоб арабський світ знав правду про те, що відбувається сьогодні в Україні, як українці борються вже понад рік проти російського вторгнення. Ми воюємо за нашу свободу, незалежність, за нашу землю та наших людей. Ми не починали цю війну. Проти нас було здійснено акт агресії», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, Україна прагне донести до країн арабського світу, як вона бачить закінчення цієї війни, як убезпечити держави світу від подібних агресій, і, зокрема, донести запропоновану Президентом Володимиром Зеленським формулу миру.

«Ця формула повністю ґрунтується на принципах міжнародного права та статуті ООН. І ми всіляко вітатимемо участь Саудівської Аравії та інших арабських країн у майбутньому саміті миру, на якому лідери з усього світу зможуть на базі формули миру Президента Зеленського знайти рішення, як закінчити цю війну в центрі Європи», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента звернув увагу на те, що в десяти пунктах формули миру йдеться про розв’язання проблемних питань, які є важливими для всього людства. Наприклад, про питання ядерної чи екологічної безпеки.

Андрій Єрмак підкреслив, що навіть за складних обставин Україна переймається глобальними проблемами, зокрема питанням світової продовольчої безпеки, розв’язанню якого сприяє ініціатива Президента Володимира Зеленського «Зерно з України» (Grain Form Ukraine).

Він також зауважив, що Україна вдячна за гуманітарну допомогу, отриману від країн арабського світу, зокрема від Саудівської Аравії, особливо тоді, коли Російська Федерація кілька місяців намагалася ударами ракет та іранських дронів зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, залишити мільйони наших громадян без електроенергії, опалення та водопостачання в холодну пору року.

Також керівник Офісу Глави держави відзначив роль Королівства у важливому обміні полоненими, завдяки якому вдалося звільнити велику кількість українських та іноземних громадян.

Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона готова спілкуватися з державами та лідерами, які висувають певні пропозиції щодо мирного врегулювання та завершення війни, проте не сприймає жодних переговорів із будь-якими компромісами, що стосуються нашої території та наших людей.

«Усі українці хочуть закінчення цієї війни. Ми хочемо повернення всіх наших територій і відновлення територіальної цілісності України. Повернення всіх наших людей із російських в’язниць, незаконно депортованих українських дітей. Отримати компенсацію за все, що Росія зруйнувала на нашій землі. Щоб люди, які почали цю жахливу війну, порушили міжнародне право, були покарані та притягнуті до відповідальності на міжнародному рівні», – сказав він.