Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Передусім я хочу відзначити сьогодні воїнів наших мобільних вогневих груп.

Тільки за минулу ніч під час чергового нальоту «шахедів» вдалося знищити 18 дронів. Більшість. І більшість зі знищених – результат саме мобільних вогневих груп. Так і має бути. Я дякую всім, хто тренує воїнів таких груп і хто працює для їхнього забезпечення всім необхідним. Минулої ночі гарно відпрацювали мобільні вогневі групи в Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Я вдячний вам особисто, хлопці, та всім іншим, хто щодня й щоночі – на чергуванні в різних наших регіонах.

Також відзначу воїнів Повітряних сил – наших льотчиків, інженерів, зенітників та підрозділи ППО Сухопутних військ. Ваша уважність, воїни, і влучність – це стійкість усієї нашої держави й наших міст.

Сьогодні є важливий результат для України й на міжнародному рівні. Зокрема, в Міжнародній морській організації, яка минулого тижня прибрала Росію з керівних органів. Сьогодні Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі – українського успіху з відновлення судноплавства й роботи нового «зернового коридору». До речі, цей експортний коридор уже дав результат – понад 7 мільйонів тонн вантажів. І це дуже вагомо – це наша економіка. І не лише робота портів та аграріїв, а й багатьох інших та суміжних галузей. Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава. І я дякую всім у світі, хто допомагає з цим Україні. Зокрема, тепер Міжнародна морська організація буде підтримувати наші зусилля, є і відповідне рішення – оцінити, якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору.

Хороші результати є також і в нашої залізниці. Тільки за один цей листопад «Укрзалізниця» перевезла 14 мільйонів тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабної війни, і фіксуємо хорошу роботу залізниці на напрямах як експортних, так і імпортних, і у внутрішніх перевезеннях. Я вдячний усьому колективу «Укрзалізниці», всім нашим транспортникам, кожному й кожній, хто працює в українських портах, і всім тим країнам і народам, які реально підтримують європейські «Шляхи солідарності», створені, щоб допомогти народу, який протистоїть агресії.

Була сьогодні доповідь керівника зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Важлива й актуальна інформація щодо того, чого варто очікувати Україні, до чого готуватися. Провів нараду і з міжнародниками щодо наших зовнішньополітичних комунікацій у грудні: плануємо активну роботу на кожен тиждень цього місяця. Очікуємо й важливих домовленостей із партнерами до кінця року. Пріоритет незмінний – зміцнювати державу, захищати людей, додавати сили нашим позиціям – в усьому. І я вдячний усім, хто свої особисті інтереси не ставить вище від інтересів Української держави. Хто воює. Працює. І допомагає.

Слава Україні!