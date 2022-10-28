Астронавт Скотт Келлі став амбасадором фандрейзингової платформи United24 і подарував Україні машину швидкої допомоги

Американський астронавт і колишній капітан ВМС США Скотт Джозеф Келлі приєднався до фандрейзингової платформи United24. Він розвиватиме напрям «Медична допомога», а першим проектом стане збір на автомобілі швидкої допомоги класу С. Під час онлайн-зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським Скотт Келлі обговорив свої ідеї щодо підтримки нашої країни та розвитку United24.

«Ми пишаємося можливістю мати такого амбасадора, як ви, Скотте. Дуже важливо, що відомі люди – не лише зірки, а й видатні астронавти – долучаються до платформи. Я вдячний, що перед тим, як стати амбасадором United24, ви підтримували нас, зокрема у Твіттері, і що підтримуєте Україну реальними справами, допомагаючи нашій медичній галузі», – сказав Володимир Зеленський.

Скотт Келлі відомий не лише чотирма польотами в космос і встановленням рекорду із сумарного перебування в ньому протягом 520 днів, 10 годин і 33 хвилин. Йому також належить рекорд безперервного перебування на орбіті – 340 днів поспіль. Астронавт-рекордсмен має звання капітана ВМС США, у складі яких він провів понад 3500 годин у небі на літаках більш як 30 типів і здійснив понад 250 посадок на авіаносець.

Скотт Келлі підтримує Україну із самого початку повномасштабного російського вторгнення і словом, і ділом. Протягом цього часу він зібрав 500 тис. доларів США на допомогу українцям. А ще прославився на весь світ влучними саркастичними коментарями під публікаціями чиновників і пропагандистів країни-окупанта у соцмережах.

На додачу до такого разючого послужного списку Скотт Келлі має медичну підготовку. Саме цим, за словами нового амбасадора, було продиктоване його бажання збирати на машини швидкої допомоги.

«У молодості я працював у екстреній медичній допомозі, а також водієм швидкої і на власні очі бачив, як вчасно надана медична допомога може врятувати життя людям. Пізніше, коли вже був космонавтом, я виконував роль медичного офіцера екіпажу. Українські лікарі сьогодні – справжні герої, які щодня творять дива у неймовірно складних і небезпечних умовах. Вважаю своїм обов’язком підтримати Україну, яка захищає демократію від російської агресії. Також я першим роблю грошовий внесок у розмірі 65 тисяч доларів США на придбання машини швидкої допомоги через платформу Президента Зеленського United24. Я дуже сподіваюся, що волелюбні люди в усьому світі приєднаються до мене в цьому зборі!» – зазначив астронавт.

United24 – ініційована Президентом Володимиром Зеленським фандрейзингова платформа та основний майданчик для збору пожертв на підтримку України. За понад п’ять місяців роботи через United24 зібрано понад 210 млн дол. США від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів платформи – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка й акторка Барбра Стрейзанд.