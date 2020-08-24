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Австрійський бізнес готовий брати участь у розвитку Українських Карпат – Президент

17 вересня 2020 року - 17:55

Австрійський бізнес готовий брати участь у розвитку Українських Карпат – Президент

Представники австрійського бізнесу готові брати участь у реалізації проектів з розвитку інфраструктури Українських Карпат, зокрема в інвестуванні у будівництво гірськолижних курортів, після завершення пандемії COVID-19. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Спілкуючись з представниками ЗМІ у Львівській області, Глава держави зазначив, що під час офіційного візиту до Австрії він провів зустріч з представниками місцевого бізнесу, на якій, серед іншого, обговорювалося питання розвитку Карпат. Зокрема, йшлося про інвестиції у гірськолижні курорти.

«Для нас це є дуже важливим, для мене особисто. Ми домовилися, що після COVID-19 зможемо зібрати австрійські бізнеси, які є фахівцями в цьому напрямку», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що завдяки гірськолижним курортам Австрія щороку отримує 15 млрд євро.

За словами Глави держави, австрійський бізнес зацікавився розвитком цього напряму в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що Українська держава готова забезпечити інфраструктуру. Він нагадав, що в Карпатах триває масштабний ремонт доріг.

«Дороги ми вже робимо, не чекаючи цих важливих інвестиційних проектів», – зауважив Президент.

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