Бачимо перспективи на фронті, бачимо наміри держави-терориста й будемо відповідати – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів сьогодні Ставку. Як завжди, предметно, але сьогодні – плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів.

Готуємо найближчі місяці й загалом наступний рік. Завдання наші незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком.

Заслухали сьогодні на Ставці командувачів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати.

Окремо обговорили ситуацію в енергетиці.

Провів сьогодні важливу щорічну нараду з послами України – увесь дипломатичний корпус нашої держави отримав завдання на наступний рік.

Ми готуємо активізацію української дипломатії за кількома напрямами.

Перше – це країни, у яких наш вплив поки менший, ніж нам необхідно з погляду національної безпеки України та інтересів нашого народу. Передусім це країни Африки та інших частин Глобального Півдня – Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону.

Це колосальний економічний потенціал, а також це вагомі дипломатичні можливості. Наприклад, під час голосувань у Генасамблеї ООН за резолюції, які захищають нашу територіальну цілісність і міжнародне право. Будемо посилювати позиції України.

Другий аспект для української дипломатії – це нарощування співпраці з нашими традиційними партнерами, щоб справді наступний рік був вирішальним у цій війні і щоб Україна досягла всіх своїх цілей.

Готуємо модернізацію дипломатичної служби, будемо посилювати українські посольства.

Була й непублічна частина сьогоднішньої нашої зустрічі з дипломатами – зробив там кілька важливих, чутливих акцентів у спілкуванні з послами.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Я вдячний за новий пакет підтримки – дуже вагомий, вчасний. 2,5 млрд євро для України. Звичайно, обговорили й наші спільні дії з Нідерландами в наступному році. Координуємо кроки по максимуму, і вірю, що буде відчутний результат, особливо в питанні притягнення до відповідальності всіх, хто винен у цій агресії проти України.

І ще одне.

Для мене було честю привітати з Днем енергетика тих людей, які разом із колегами відновлюють наші системи після російських ударів. Я вважаю, що всім нам треба частіше дякувати тим, хто працює заради збереження нашого з вами добробуту, нормальності життя. Зовсім не політично. Може, не завжди помітно для більшості. Але завдяки багатьом цим людям Україна живе.

Зокрема, кожен і кожна, хто ремонтує пошкоджені ударами мережі та генерацію, коли ще навіть не закінчилася повітряна тривога, щоб швидше дати людям енергію, – справжні герої. Кожен і кожна, хто виїжджає в деокуповані та прифронтові райони, щоб повернути людям усе для нормального життя, – справжні герої. Кожен і кожна, хто щодня й щоночі стабілізує нашу енергосистему, забезпечує постачання електрики, роботу станцій та інших енергообʼєктів, – усі вони разом з іншими, хто воює й працює заради України, гарантують Україні майбутнє. Я дякую за це!

Підписав укази про нагородження наших військових. 215 бійців Збройних Сил України відзначені державними нагородами.

Слава всім, хто захищає нашу державу!

Дякую всім партнерам, хто допомагає нам і разом з нами здобуває перемогу над тиранією!

І, будь ласка, памʼятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного.

И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа.

Слава Україні!