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Багато зроблено, але розслаблятися зарано – Президент про роботу Верховної Ради

31 серпня 2020 року - 18:42

Багато зроблено, але розслаблятися зарано – Президент про роботу Верховної Ради

Верховна Рада за останній рік багато зробила, і саме парламентська монобільшість стала драйвером знакових, історичних для України рішень, наголосив Президент Володимир Зеленський.

Виступаючи на з’їзді партії «Слуга Народу», Глава держави нагадав свої слова, сказані рік тому, у перший день роботи Верховної Ради ІХ скликання, про те, що в історію цей парламент увійде або як такий, що зробив найбільше, або як такий, що проіснував найменше.

«Чи можна сказати, що ви вже пройшли перший шлях? Поки що ні. Але ключове, мені здається, слово «поки що». Чи можна сказати, що ви рухаєтесь до другого сценарію? Поки що теж ні. Слава богу. Але ключове слово «поки що», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, така ситуація дає змогу народним депутатам і представникам інших гілок влади бути в тонусі, і монобільшість продовжує працювати та ухвалювати закони, незважаючи на окремі персоналії, які намагаються завдати шкоди здоровому партійному організму.

«Багато не зроблено, саме тому розслаблятися зарано. Це був яскравий рік. Насичений і дуже непростий. Але ми вистояли. Згадайте, скільки було бруду і брехні на вашу адресу. Все це не згадають наступні покоління. Впевнений, що залишаться тільки наші справи й результат», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що саме партія «Слуга Народу» стала драйвером знакових, історичних для України рішень.

«Ми двічі сформували уряд одноосібно – без торгів за крісла та не продавали жодного портфеля. Ми прийняли державний бюджет вчасно, не до п’ятої ранку й без урахування різних політичних «хотєлок», – констатував Президент. 

Серед важливих рішень, ухвалених завдяки представникам «Слуги Народу» в парламенті, Глава держави згадав скасування депутатської недоторканності, ухвалення закону про імпічмент Президента, удосконалення Виборчого кодексу з ліквідацією мажоритарної системи, а також початок земельної реформи, яка зробить українців господарями своєї землі. Було ухвалено багато важливих законів для економіки, боротьби з корупцією, судової системи, медицини, культури, освіти, місцевого самоврядування.

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