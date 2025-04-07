Бельгія сприятиме поверненню депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей

У Центрі захисту прав дітей у Києві відбулася зустріч представників України, які займаються поверненням депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей, із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

З українського боку були присутні: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна та радниця – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

«Присутність Бельгії в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей є сильним жестом солідарності. І сьогодні ми розраховуємо на практичну підтримку Бельгії в реалізації реальних проєктів, особливо у сфері реінтеграції повернутих дітей», – зазначила Дарія Зарівна.

Вона нагадала, що ініціатива Глави держави Bring Kids Back UA спрямована на повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей, а також на формування нового порядку денного у світі для захисту дітей у збройних конфліктах.

Зокрема, під час зустрічі йшлося про можливе сприяння з боку Бельгії започаткуванню Центру підтримки дітей та сімей, що стане пунктом тимчасового прийому дітей після повернення в Україну та надання екстрених послуг; програми «Поверни сім’ю» з возз’єднання дітей із родинами або влаштування їх в українські прийомні сім'ї; модернізації реабілітаційного центру в Чернівецькій області для дітей з інвалідністю та забезпечення фізичного та психосоціального відновлення.

Дмитро Лубінець наголосив, що зараз необхідно об’єднати зусилля для створення різних механізмів тиску на РФ для повернення українських дітей, системного моніторингу ситуації з дотримання прав дитини на тимчасово окупованих територіях та активного використання дипломатії для повернення депортованих дітей і звільнення цивільних заручників.

Дар’я Герасимчук відзначила важливість спеціального механізму Ради Безпеки ООН «Діти та збройні конфлікти», що фіксує дані про грубі порушення прав дітей у зонах війн.

«Росія вже двічі потрапляла до «списку ганьби» за скоєні нею злочини. Цьогоріч РФ має потрапити туди втретє, після чого в межах цього механізму щодо неї мають почати застосовувати спеціальні санкції з боку Ради Безпеки ООН», – наголосила вона.

Прем’єр-міністр Бельгії поспілкувався з дітьми, яких вдалося повернути в Україну. Вони розповіли свої історії про те, що їм довелося пережити, і про мрії у вільній Україні.