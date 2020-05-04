Без змін у міжнародних відносинах світ ставатиме заручником кожної пандемії – заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква

Події останніх місяців продемонстрували, як пандемія може змусити весь світ у найкоротший термін закрити кордони, а відкрити їх швидко не вдасться. Це має спонукати світових гравців запровадити зміни в системі міжнародних відносин, щоб унеможливити закриття кордонів, якщо станеться наступна пандемія. На цьому у своєму інтерв’ю наголосив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

За його словами, вже зараз необхідно виробити, наприклад, новий алгоритм співпраці Євросоюзу з державами Східного партнерства для подолання подібних викликів.

«Ми, до речі, запропонували ініціативу про те, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країн-сусідів у подоланні коронавірусу. Ми про це говорили з президентами наших країн-сусідів. Тобто потрібно щось робити. Інакше кожного разу ми будемо заручниками таких пандемій», – заявив він.

Крім того, Ігор Жовква спростував чутки про ймовірність скасування для України безвізового режиму з ЄС через пандемію COVID-19. За його словами, держави лише поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.

«Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими – ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським Союзом», – заявив він.

Також Ігор Жовква розповів про вплив карантинних обмежень на зовнішньополітичну роботу Президента України. Зокрема, довелося відкласти низку візитів президентів іноземних держав до нашої країни, які планувалися на березень-квітень. Попередньо, вони можуть відбутися влітку.

«Будемо сподіватися, що літо буде в нас гаряче не лише з точки зору погоди й того, що ми подолаємо коронавірус, а й із зовнішньополітичної точки зору. Можливо, доведеться відмовитися від відпусток. Але міжнародну діяльність слід продовжувати», – заявив він.

Утім, увесь цей час спілкування з лідерами іноземних держав не зупинялося, нагадав заступник керівника Офісу Президента. Воно відбувалось у форматі телефонних розмов. Їх за два місяців було понад 20.

«Очевидно, що в часи кризи ти перш за все говориш зі своїми партнерами та друзями. Кожна з цих розмов завершується конкретним результатом», – сказав Ігор Жовква.

Крім того, він повідомив, що пандемія COVID-19 вплинула й на протокол, у який довелося впроваджувати новації. Зокрема, під час вручення вірчих грамот іноземні посли та Президент України не тиснули одне одному руки, хоч це передбачено протоколом.

«Ви могли бачити навіть на фото, які привітання були з одним з послів, – ліктем. Але, знову ж таки, спростивши протокол, ми абсолютно не втратили змісту. Я не впевнений, що в усіх країнах зараз президенти приймають вірчі грамоти від іноземних послів. Ми відчували, що це потрібно, що дипломатична робота не повинна зупинятися», – сказав заступник керівника Офісу Президента.