Безпека – це наше ключове завдання на саміті НАТО – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, яка відбулася на полях саміту Альянсу у Вільнюсі.

«Ми вже пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО. Наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами Альянсу. Вміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами довело, що глобальна демократія сильніша, ніж будь-які терористичні загрози будь-кого щодо нас. При цьому навіть у час повномасштабної війни з Росією Україна продовжує реформи, і в межах нашого шляху інтеграції в ЄС чітко визначено, що конкретно ми маємо робити, і ми це робимо», – сказав Глава держави під час спільної з Єнсом Столтенбергом прес-конференції за результатами зустрічі у Вільнюсі.

З огляду на це Президент високо оцінив рішення членів НАТО щодо скасування для України необхідності Плану дій щодо членства (ПДЧ). Водночас, на його переконання, саміт був би результативнішим, якби Україна отримала запрошення до членства в Альянсі.

«Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але, якби було запрошення, вони були б ідеальні», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також наголосив на необхідності надання гарантій безпеки для України, які діятимуть увесь час до набуття нашою державою членства в НАТО.

«Сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити «Велика сімка». І якщо це станеться, це буде справді важливим для нас конкретним успіхом», – наголосив Глава держави.

Президент також констатував: під час сьогоднішніх зустрічей із лідерами країн-партнерів докладно обговорюються і ситуація на полі бою, і кроки, необхідні для забезпечення миру й безпеки громадян України.

«Це стосується передусім оборонної допомоги від наших партнерів. І тут ми хочемо подякувати: маємо надзвичайно позитивні новини щодо нових пакетів оборонної підтримки від наших партнерів. Ми маємо такі домовленості на полях саміту. Я дякую за це кожному з лідерів, які ці пакети нам запропонували», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також високо оцінив підтримку з боку Генерального секретаря НАТО й подякував за його зусилля та увагу до України.

«Безпека – це те, що зараз в очевидному дефіциті, а наша співпраця тут – НАТО, всіх партнерів – це те, що точно заповнить дефіцит безпеки. Україна вже є й завжди буде донором нашої спільної безпеки. Саме безпека – це наше ключове завдання на саміті НАТО, на всіх зустрічах та в усій нашій комунікації», – акцентував Президент.

Володимир Зеленський відзначив, що члени Альянсу вірять в Україну як майбутнього рівноправного члена НАТО, як гаранта безпеки і як переможця в цій війні за свободу та права людей.

Він також наголосив, що Рада Україна – НАТО – це не просто інструмент участі, а інструмент інтеграції.

«І він дає нам відчуття, що ми будемо у складі Альянсу», – зауважив Президент, відповідаючи на запитання журналістів.

«Впевнений, що після війни Україна буде в НАТО. Ми все для цього робитимемо», – додав Глава держави.

Зі свого боку Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс підтримуватиме Україну, скільки це буде потрібно. Він зауважив, що за минулий рік члени НАТО надали допомогу на десятки мільярдів доларів.

«Зараз ми узгодили пакет із трьох частин, який наближає Україну до НАТО. Багаторічна програма практичної допомоги. Створення нової Ради Україна – НАТО. Нове підтвердження, що Україна стане членом НАТО, та скасування вимоги стосовно Плану дій щодо членства», – розповів Єнс Столтенберг.

За його словами, нова багаторічна програма допомоги сприятиме переходу України від стандартів радянської армії до стандартів країн – членів НАТО і зробить ЗСУ повністю оперативно сумісними з військами Альянсу.

Єнс Столтенберг також зауважив, що невдовзі розпочнеться установче засідання Ради Україна – НАТО, де члени Альянсу та Україна зустрінуться як рівні. На цьому майданчику проводитимуться консультації та спільно ухвалюватимуться рішення.

«Зараз Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли. Союзники підтвердили ще раз, що Україна стане членом Альянсу, та погодилися скасувати вимогу ПДЧ. Це змінить шлях членства України з двоетапного процесу на одноетапний. Ми надамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться, що умови виконано», – зазначив Генеральний секретар Альянсу.

Єнс Столтенберг також привітав рішення членів НАТО надати Україні довгострокову безпекову допомогу, що дасть змогу стримати будь-яку можливу агресію з боку Росії після закінчення війни.

«Рішення, ухвалені тут, у Вільнюсі, знаменують початок нової сторінки у відносинах між НАТО й Україною. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, і я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зустрінемося як союзники», – резюмував Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.