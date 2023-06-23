Безпека – перший пріоритет – звернення Президента України за підсумками засідання РНБО

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів засідання РНБО. Три питання порядку денного. Найважливіше: міністри Клименко та Камишін представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах нашої держави: Клименко – по всій країні, Камишін – щодо Києва. Загалом сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах, містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно.

Висновки невтішні. Майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, – інші пріоритети. Кадрові рішення будуть.

Доступні та надійні укриття по всій країні мають бути й будуть пріоритетом для керівників усіх рівнів. Безпека – перший пріоритет.

Генеральний прокурор поінформував РНБО про позовну роботу органів прокуратури для повернення приміщень укриттів, які були незаконно виведені з власності громад. На сьогодні – вже понад 400 таких позовів по країні, робота триває.

Прем’єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів. Найбільші міста, зокрема Київ. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку віце-премʼєр-міністр Кубраков.

Другий пункт порядку денного – суди.

Віце-прем’єр-міністр Стефанішина поінформувала РНБО щодо проміжної усної оцінки Єврокомісією нашого інституційного прогресу, зокрема це стосується судової реформи.

Зроблено справді багато. Але розглядаємо це лише як необхідну основу для наших власних зобов’язань перед українцями щодо справедливості. Очевидно, що кейс уже колишнього голови Верховного Суду та інші такі ситуації в судовій системі вимагають жорсткішої державної політики стосовно вимог до суддів, до всіх, хто працює в системі правосуддя, та їхньої відповідальності за порушення. За корупційні порушення.

Верховна Рада України зверталася до РНБО. Сьогодні ми звернення розглянули. Доповідали Голова Верховної Ради Стефанчук Руслан, голова комітету парламенту з питань правової політики пан Маслов.

Отже, пропозиції. Посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя. І щоб це було відчутно. Від 10 до 15 років із конфіскацією майна. І щоб це стосувалося тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках.

Наступне. Мають бути перевірки доброчесності суддів. І не лише перед призначенням на посаду. Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок. І вважаю, що варто перевіряти, зокрема, з використанням детектора брехні.

Дуже важливо: маємо посилити і роль суду присяжних, розширити випадки його застосування в Україні. І це не лише про народовладдя, це про те, щоб справедливості стало більше.

Окремо обговорили питання про захист прав бізнесу та інвесторів у судах. Це фундаментальне завдання. Сильна економіка – це захищені інвестиції, це гарантований захист права власності. І це має бути. Якщо потрібен окремий механізм, який захищатиме бізнес, права інвесторів, то маємо це забезпечити. Відповідні пропозиції є.

Звичайно, обговорили завдання, які маємо виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ у Євросоюз. За кожним таким напрямком РНБО дала необхідні протокольні доручення. Впевнений, усі їх реально виконати.

Сьогодні рівно рік, як Україна набула статус кандидата на вступ у Євросоюз, і цьогоріч мета – розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи точно зробить.

Слава Україні!