Безпека та оборона – пріоритет – Олексій Кулеба під час робочої поїздки на Дніпропетровщину та Запоріжжя

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба здійснив робочу поїздку до Дніпропетровської та Запорізької областей, які зазнають постійних артилерійських та ракетних обстрілів з боку ворога.

Разом із начальником Запорізької ОВА Юрієм Малашком Олексій Кулеба зустрівся з головами районних адміністрацій, військовими та керівниками силових структур для координації в посиленні обороноздатності регіонів, зміцненні фортифікаційних споруд, зведенні рубежів, удосконаленні систем захисту цивільних і забезпеченні життєдіяльності громад.

«Чотири з пʼяти районів Запорізької області частково або повністю окуповані. Через регіон проходить лінія зіткнення. Усі наші ресурси мають бути спрямовані на забезпечення потреб військових, зведення фортифікаційних оборонних споруд, укриттів та організацію заходів для захисту людей», – наголосив Олексій Кулеба.

У межах поїздки заступник керівника Офісу Президента побував на місці влучання російської ракети в будинок у Запоріжжі 2 березня. Він наголосив, що допомога людям – основне завдання влади всіх рівнів.

«Проблемні питання є, але вони будуть розв’язані найближчим часом. Це завдання місцевої влади в чіткій координації з керівником обласної військової адміністрації. Люди, особливо в такі критичні моменти, – пріоритет. Це принципово», – сказав Олексій Кулеба.

Відвідуючи Дніпропетровську область, заступник керівника Офісу Президента зауважив, що цей регіон став надійним тилом для військових, логістичним і волонтерським центром, а також теплою домівкою для тисяч переселенців.

Під час робочої зустрічі начальник ОВА Сергій Лисак відзвітував про оперативну ситуацію в районах та визначив основні напрями роботи в умовах війни. Він наголосив, що найскладніша безпекова ситуація в Нікопольському та Криворізькому районах – там постійні обстріли. Крім того, ворог цілить по Каховському водосховищу.

«Мета ворога – тероризувати та залякувати місцеве населення. Спочатку вони намагалися залишити людей без світла, тепер – без води. Проте на сьогодні ми маємо чіткий план реагування, що доведений до виконавців і вже реалізується. Усі намагання терористів будуть провальними», – наголосив Олексій Кулеба.