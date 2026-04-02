Безпекова співпраця і ﻿ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки: Президент України зустрівся з Президентом Сирії

Президент України Володимир Зеленський прибув із першим офіційним візитом до Сирії та провів перемовини з Президентом країни Ахмедом аш-Шараа в Дамаску.

Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки й перспективи її зміни до кращого. Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку суспільствам.

Володимир Зеленський і Ахмед аш-Шараа говорили й про обставини війни Росії проти України.

«Вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей», – зазначив Президент України.

Окрема увага під час зустрічі – ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та спільним можливостям для посилення продовольчої безпеки в усьому регіоні. Володимир Зеленський зазначив, що дуже добре розуміє, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. За його словами, є готовність працювати разом, щоб можливості обох держав і народів збільшувались.

Окрім двосторонніх зустрічей президентів провели й тристоронній формат – Україна, Сирія, Туреччина. Обговорили перспективи розвитку всіх напрямів відносин, безпекову й торговельну співпрацю.

Ця зустріч Володимира Зеленського й Ахмеда аш-Шараа – вже друга. Вперше лідери зустрілися у вересні 2025 року на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді в присутності президентів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга й міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.