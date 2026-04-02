Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Продовжуємо працювати з країнами, які перебувають під ударами іранського режиму: є нові домовленості – звернення Президента

2 квітня 2026 року - 20:46

Переглянути всі відео
ностанні новини

Безпекова співпраця і ﻿ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки: Президент України зустрівся з Президентом Сирії

5 квітня 2026 року - 18:15

Президент обговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм підтримку України та зусилля для досягнення достойного миру

4 квітня 2026 року - 20:42

4 квітня 2026 року - 20:42

Під час зустрічі в Стамбулі президенти України і Туреччини обговорили зміцнення співпраці у сферах безпеки та енергетики

4 квітня 2026 року - 19:32

4 квітня 2026 року - 19:32

Україна застосувала санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога та сприяють обходу санкцій

4 квітня 2026 року - 10:00

4 квітня 2026 року - 10:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Сирії
Офіційний візит Президента України до Сирії

5 квітня 2026 року - 18:23

Перейти до всіх галерей

Безпекова співпраця і ﻿ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки: Президент України зустрівся з Президентом Сирії

5 квітня 2026 року - 18:15

Безпекова співпраця і ﻿ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки: Президент України зустрівся з Президентом Сирії

Президент України Володимир Зеленський прибув із першим офіційним візитом до Сирії та провів перемовини з Президентом країни Ахмедом аш-Шараа в Дамаску.

Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки й перспективи її зміни до кращого. Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку суспільствам.

Володимир Зеленський і Ахмед аш-Шараа говорили й про обставини війни Росії проти України.

«Вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей», – зазначив Президент України.

Окрема увага під час зустрічі – ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та спільним можливостям для посилення продовольчої безпеки в усьому регіоні. Володимир Зеленський зазначив, що дуже добре розуміє, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. За його словами, є готовність працювати разом, щоб можливості обох держав і народів збільшувались.

Окрім двосторонніх зустрічей президентів провели й тристоронній формат – Україна, Сирія, Туреччина. Обговорили перспективи розвитку всіх напрямів відносин, безпекову й торговельну співпрацю.

Ця зустріч Володимира Зеленського й Ахмеда аш-Шараа – вже друга. Вперше лідери зустрілися у вересні 2025 року на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді в присутності президентів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга й міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Офіційний візит Президента України до Сирії

5 квітня 2026 року - 18:23
Версія для друку