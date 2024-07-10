Безпекова угода з Люксембургом: документ містить пункт про підтримку України у звільненні та поверненні всіх наших людей

У Вашингтоні Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною і Великим Герцогством Люксембург.

Цього року Люксембург виділив 80 млн євро на оборонну допомогу Україні й надаватиме підтримку з такою ж динамікою впродовж усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення ця країна надала військову підтримку нашій державі на понад 250 млн євро.

Люксембург як співлідер ІТ-коаліції спроможностей підтримуватиме Україну щодо навчання у кіберсфері, зокрема надасть у розпорядження нашої держави можливості своїх провідних навчальних закладів.

В угоді також ідеться про розширену співпрацю у сфері оборонної промисловості. Люксембург допомагатиме в залученні джерел фінансування та підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції оборонної промисловості до стандартів оборони й безпеки НАТО та ЄС.

Окремі блоки документа стосуються гуманітарної допомоги та підтримки українських внутрішньо переміщених осіб. Люксембург сприятиме звільненню й поверненню всіх українців, передусім дітей.

Угода також містить блоки щодо підтримки української культури та мистецтва, довгострокової допомоги у впровадженні реформ, відновленні України, поглибленні економічного співробітництва, підтримки Української формули миру, притягнення РФ до відповідальності, реалізації компенсаційного механізму та посилення санкцій проти держави-агресорки.

В документі Люксембург чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Загалом наша держава уклала вже 22 двосторонні безпекові угоди на виконання Спільної декларації G7, яку ухвалили у Вільнюсі 12 липня 2023 року: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею та Люксембургом.