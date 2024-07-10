Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною і Великим Герцогством Люксембург

I. Вступ

1. Україна і Велике Герцогство Люксембург («Люксембург») (надалі разом іменуються як «Учасники») найрішучіше засуджують незаконну, невиправдану та неспровоковану агресивну війну Росії проти України в порушення міжнародного права, включно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй («Статут ООН»).

2. Учасники підтверджують принципи Статуту ООН, Гельсінського заключного акта та Паризької хартії, включно з незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю держав, а також непорушністю кордонів, які є важливими для європейської та світової безпеки.

3. Учасники підтверджують свою відданість спільним цінностям, а саме: демократії, повазі до прав людини та основоположних свобод, а також верховенству права, як це закріплено, серед іншого, у Європейській конвенції з прав людини.

4. Люксембург знову заявляє про свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з територіальними водами, а також її невід’ємного права на самооборону від агресії Росії відповідно до статті 51 Статуту ООН.

5. Учасники визнають, що агресивна війна Росії проти України є загрозою міжнародному миру та безпеці та що безпека України є невід’ємною частиною безпеки європейського і євроатлантичного регіону. Спільно вони продовжуватимуть боротися за всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні, а також за мир, безпеку та стабільність на Європейському континенті.

6. Учасники беруть до уваги, що Люксембург надав Україні військову допомогу на загальну суму 74,4 млн євро у 2022 році та 96 млн євро у 2023 році. На момент підписання цієї Угоди Люксембург виділив 80 млн євро на військову підтримку України на 2024 рік. Люксембург продовжуватиме з такою ж динамікою надавати військову допомогу та підтримку Україні протягом строку дії цієї Угоди за умови схвалення парламентом.

7. Учасники також визнають, що з лютого 2022 року Люксембург надав понад 29 млн євро гуманітарної допомоги та підтримки для відновлення, зокрема через установи ООН, НУО та Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також підтримку в матеріальній формі.

8. Учасники знову підтверджують, що Україна є частиною європейської та євроатлантичної сім’ї та що її майбутнє – в ЄС і НАТО. Вони нагадують, що Україна продовжить реалізацію амбітної програми реформ і що Люксембург налаштований на підтримку зусиль України щодо проведення реформ. Вони визнають, що оборона, відновлення, реформи та європейські і євроатлантичні амбіції України підсилюють один одного і мають рухатися вперед узгоджено.

II. Сфера застосування

9. Ця Угода спрямована на подальше виконання Спільної декларації про підтримку України («Декларація G7»), ухваленої «Групою семи» та ЄС на саміті НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої згодом приєдналися й інші держави, включно з Люксембургом.

10. Цією Угодою Учасники спільно вирішили поглибити та зміцнити своє співробітництво й партнерство шляхом виконання двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки та заходів підтримки на основі спільних інтересів у підтриманні миру, міжнародному порядку, заснованому на правилах, багатосторонності та захисті прав людини та основоположних свобод.

11. Люксембург, відповідно до своїх конституційних і правових вимог, а також разом із партнерами має намір забезпечити довгострокову підтримку потреб України та посилити стійкість України, щоб підтримати її невід’ємне право на самооборону від повномасштабної агресивної війни Росії, для стримування майбутньої агресії, а також для запобігання ескалації агресії, що триває проти України, та для підтримки функціонування української економіки.

12. Люксембург продовжуватиме надавати свою підтримку протягом строку дії цієї Угоди.

III. Європейська та євроатлантична інтеграція

13. Учасники знову підтверджують, що Україна є частиною європейської сім’ї та що її майбутнє – в ЄС. Люксембург визнає зусилля України, спрямовані на впровадження необхідних реформ у надзвичайно складних умовах. Учасники нагадують про характер процесу вступу до ЄС, який засновується на заслугах. Вони підтверджують свою відданість конструктивній роботі над прогресивною європейською інтеграцією України з перспективою її майбутнього членства в ЄС.

14. Учасники знову підтверджують, що безпека України є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Люксембург відданий підтримці зусиль України щодо впровадження реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО через, але не обмежуючись цим, просування практичної та політичної співпраці через Комплексний пакет допомоги НАТО, адаптовану Річну національну програму України та новостворену Раду Україна – НАТО. Люксембург нагадує, що Україна належить до євроатлантичної сім’ї та стане членом НАТО.

IV. Всебічна допомога у сфері безпеки та військова допомога

15. Учасники працюватимуть разом над забезпеченням того, щоб Сили безпеки й оборони України були здатні захищати Україну зараз і в майбутньому. Люксембург продовжить надавати військову підтримку Україні в усіх відповідних сферах, включно із сухопутною, повітряною та кіберелектромагнітною сферами, у тісній координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами та установами. Учасники поділяють мету сприяти модернізації українських Сил безпеки й оборони, зокрема відповідно до проєкту майбутніх Сил оборони, а також вищого рівня оперативної сумісності зі стандартами НАТО та іншими відповідними міжнародними організаціями.

16. Учасники визнають, що військова підтримка, надана Люксембургом, використовуватиметься лише відповідно до міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом. Учасники погоджуються, що необхідно уникати нецільового використання та незаконного обігу військового обладнання, наданого Україні, та визнають зусилля української сторони та міжнародних партнерів щодо запобігання цьому.

17. Учасники визнають, що Люксембург узяв на себе провідну роль разом з Естонією та Україною в коаліції спроможностей «IT» і робить внесок у коаліцію «Спроможність Повітряних сил» і коаліцію «Артилерія класу земля – земля». Люксембург може визначити можливості для розширення своєї участі в інших коаліціях, враховуючи свої спроможності та військові потреби України. Усі коаліції спроможностей покликані забезпечити Україну засобами для стримування російської агресії та підвищити оперативну сумісність сил України та НАТО.

18. Люксембург підтримуватиме Україну шляхом надання засобів для розвідки та спостереження (ISR), зокрема в космічній сфері, а також кіберелектромагнітних спроможностей на додаток до інших ключових спроможностей, а також шляхом сприяння підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Як держава, що співголовує в коаліції спроможностей «ІТ», Люксембург продовжуватиме підтримувати зміцнення інформаційно-технологічної інфраструктури та спроможностей Сил безпеки й оборони України.

19. Люксембург продовжить надавати довгострокову підтримку в оснащенні та навчанні, включно з програмами підготовки інструкторів, навчанні Сил безпеки й оборони України необхідних можливостей, зокрема в межах Місії ЄС з військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

20. Люксембург підтримуватиме Україну у підвищенні спроможностей навчання в кіберсфері, зокрема шляхом надання у розпорядження України навчальних закладів Люксембургу, таких як Cyber Range.

21. Люксембург використовуватиме, де це доцільно, багатосторонні інструменти, включно з Комплексним пакетом допомоги Україні НАТО (UCAP) і Європейським фондом миру (EPF), щоб спрямувати військову підтримку Україні, а також вивчати варіанти допомоги у створенні стратегічних запасів.

22. Учасники прагнутимуть забезпечити, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Люксембургу військовий потенціал України був достатнім для надання Україною ефективної військової підтримки Люксембургу. Умови, формат і обсяг такої підтримки визначатимуться Учасниками.

23. Щоб оцінити ці цілі, Україна та Люксембург будуть проводити регулярний діалог на високому рівні щодо стратегічної політики оборони та безпеки.

V. Співробітництво у сфері оборонної промисловості

24. Україна та Люксембург працюватимуть над перетворенням оборонної промисловості України на потужний потенціал, який дасть Україні змогу відновити свою територіальну цілісність, слугуючи основним рушієм економічного відновлення та важливою частиною ефективного стримування майбутніх спроб агресії задля забезпечення миру та процвітання і для України, і Люксембургу, і всієї Європи.

25. Учасники працюватимуть разом, щоб визначити можливості для більш тісного та взаємовигідного партнерства та співробітництва в оборонній промисловості. Учасники зобов’язуються залучати, наскільки це можливо, люксембурзькі та українські малі та середні підприємства (МСП) до виробничих ланцюгів новопридбаного військового обладнання та спроможностей оборонної промисловості.

26. Учасники нададуть оцінку можливості залучення фінансових структур, розташованих та керованих у Люксембурзі, до розвитку оборонно-промислових спроможностей.

27. Люксембург співпрацюватиме з Україною для посилення захисту переданих технологій і прав інтелектуальної власності.

28. Люксембург підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості до стандартів оборони й безпеки НАТО та ЄС. Зокрема, Люксембург розгляне варіанти сприяння інтеграції оборонної промисловості України в європейську оборонно-технологічну та промислову базу, де це можливо та відповідно до можливостей, що надаються Європейською оборонно-промисловою стратегією та Європейською програмою оборонної промисловості.

VI. Співробітництво у сфері розвідки та безпеки

29. Учасники налагоджують співробітництво у сфері розвідки та безпеки відповідно до національного законодавства кожного Учасника та без шкоди для їхніх національних інтересів.

30. Учасники вивчатимуть можливість укладення Угоди про захист секретної інформації між відповідними країнами, що сприятиме обміну інформацією між компетентними державними органами України та Люксембургу.

VII. Кібербезпека та гібридна діяльність

31. Учасники співпрацюватимуть, щоб дати Україні змогу запобігати, виявляти та протидіяти російській та будь-якій іншій кіберагресії, кібершпигунству та гібридній діяльності, надаючи технічну допомогу Україні, а також збільшуючи її кіберстійкість шляхом обміну інформацією та досвідом. Учасники співпрацюватимуть у межах своїх можливостей для поглиблення співробітництва України зі структурами НАТО з питань кібербезпеки у правових межах та за наявності інформації та досвіду.

32. Учасники вивчатимуть співробітництво у сфері протидії дезінформації та ворожій інформації російської та будь-якої іншої сторони з метою взаємної підтримки зусиль одна одної щодо протидії маніпулюванню іноземною інформацією та втручанню (FIMI). Вони спільно сприятимуть розвитку спроможності України протистояти гібридним загрозам, російським та будь-яким іншим зловмисним пропагандистським і дезінформаційним кампаніям, що впливають на національну безпеку, і працюватимуть над організацією спільних освітніх і навчальних програм для експертів у межах міжнародних інституцій, зокрема шляхом регулярного обміну передовим досвідом.

VIII. Захист критичної інфраструктури

33. Учасники співпрацюватимуть з метою спільного розвитку спроможностей України виявляти, стримувати й реагувати на кіберзагрози в критичній інфраструктурі шляхом сприяння доступності сучасних технологій для захисту критичної інфраструктури, зокрема шляхом надання міжнародної технічної допомоги Україні.

34. Учасники зміцнюватимуть своє співробітництво у сфері покращення стійкості та готовності критично важливих суб’єктів, зокрема шляхом обміну інформацією, найкращими практиками та досвідом.

35. З огляду на європейську перспективу України Люксембург сприятиме Україні в гармонізації її нормативних актів зі стандартами ЄС у сфері захисту критичної інфраструктури. Учасники вивчатимуть можливості щодо спільних освітніх та навчальних програм для спеціалістів у сфері захисту критичної інфраструктури.

36. Учасники знову заявляють про свою рішучу підтримку діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та його генерального директора після незаконного захоплення та окупації Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Протягом свого членства в Раді керівників МАГАТЕ Люксембург підтримуватиме постійні зусилля Агентства щодо забезпечення ядерної безпеки та безпеки в Україні, зокрема щодо запобігання ядерній аварії на ЗАЕС чи будь-якому іншому ядерному об’єкті в Україні.

37. Учасники й надалі зміцнюватимуть своє співробітництво для забезпечення безпечного, сталого та ефективного енергопостачання для України. Спираючись на чинні структури, такі як Енергетичне співтовариство, Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії, Міжнародна енергетична консультативна рада та Механізм цивільного захисту Союзу, це співробітництво може охоплювати технічну та фінансову підтримку, а також розбудову потенціалу за допомогою інвестицій, науки, досліджень та інновацій, зокрема у сфері децентралізованих і стійких систем відновлюваної енергетики.

IX. Гуманітарна допомога та стійкість

38. З початку повномасштабної агресивної війни Росії Люксембург надає цивільну підтримку для стійкості України та допомогу постраждалому від війни населенню.

39. Учасники знову підтверджують, що, коли Україна починає якнайшвидше відновлення та відбудову, вони забезпечуватимуть продовження добре скоординованої гуманітарної допомоги в рятівній формі та цивільного захисту в натуральній формі там, де це необхідно. Учасники працюватимуть разом, щоб забезпечити краще пріоритетне, цілеспрямоване гуманітарне реагування, яке спрямоване на надання допомоги тим, хто цього потребує найбільше.

40. Люксембург продовжить надавати гуманітарні фінансові внески та підтримку в натуральній формі Україні, зокрема у сферах охорони здоров’я, житла, продовольчої безпеки, енергетики, освіти, зв’язку, захисту, водопостачання, санітарії та гігієни, доки залишатимуться гуманітарні потреби.

41. Учасники визнають необхідність об’єднання зусиль, спрямованих на захист населення та територій України від негативних наслідків, спричинених масовим забрудненням Росією української землі боєприпасами, мінами та іншими залишками війни. Люксембург надав підтримку гуманітарному розмінуванню в Україні та має на меті посилити свою підтримку зусиль із гуманітарного розмінування та розвинути інституційну спроможність у протимінній діяльності разом із партнерами, зокрема через НУО HALO Trust, програми підтримки України Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також інші багатосторонні та двосторонні ініціативи.

X. Довгострокова підтримка відновлення та економічне співробітництво

42. Люксембург у співпраці зі своїми міжнародними та європейськими партнерами продовжить підтримувати стале відновлення та відбудову України, що спрямовані на задоволення нагальних та довгострокових потреб. Учасники погоджуються, що ці зусилля мають бути прозорими та відповідати планам України на європейське майбутнє та її статусу кандидата на членство в ЄС і держави – члена Ради Європи.

43. Люксембург продовжить активно працювати в межах ЄС для забезпечення макрофінансової підтримки України та подальшої міжнародної координації на всіх відповідних форумах. Люксембург продовжить підтримувати міжнародні та європейські структури та інституції, що існують, у їхніх зусиллях щодо надання регулярної та передбачуваної фінансової підтримки Україні.

44. Люксембург активно долучатиметься через своє двостороннє агентство розвитку Lux-Development до підтримки відновлення, стійкості та економічного розвитку в Україні у пріоритетних секторах, включно з освітою, технічною та професійною освітою і навчанням, а також розвитком місцевого бізнесу.

45. Люксембург прагне підтримувати розбудову потенціалу в Україні з особливою увагою на фінансуванні мікро-, малих та середніх підприємств (MSME), зокрема через ініціативи, що вже існують, такі як Фонд розвитку бізнесу.

46. Учасники підкреслюють важливість залучення приватного сектору, громадянського суспільства та муніципалітетів як рушіїв амбітного, інклюзивного та децентралізованого процесу відновлення. Учасники мають на меті сприяти обміну між бізнесом та громадянським суспільством обох країн.

47. Люксембург сприятиме залученню приватних компаній до процесу відновлення. Люксембург прагнутиме полегшити доступ України до приватних фінансових компаній та установ Люксембургу, страхової галузі, технологічних секторів та інших сфер з метою зміцнення двосторонньої торгівлі та інвестицій.

48. З цією метою Учасники посилять співпрацю у таких сферах, як будівництво та металургійна промисловість, кібербезпека, консультаційні послуги у сфері бізнесу та фінансів, а також у космічному секторі.

49. Люксембург продовжить підтримувати українську інноваційну сферу через обміни між системами взаємоповʼязаних проєктів та технологій для стартапів, включно з проєктом Seeds of Bravery, та двосторонню співпрацю між університетами та науковими установами.

50. Учасники прагнутимуть співпрацювати з місцевими підприємствами в процесі відновлення та відбудови України, оскільки їхній внесок відіграє ключову роль у підтримці місцевої економіки України та зміцненні стійкості громад, що постраждали.

51. Учасники заохочують співпрацю на місцевому рівні, зокрема через муніципалітети, з метою розвитку міжлюдських контактів шляхом співпраці та обміну передовим досвідом у різних сферах, включно із зусиллями з відновлення, екологічним переходом, стійкістю, належним корпоративним управлінням, культурними та спортивними обмінами, а також схвалюють наявну співпрацю та ініціативи.

XI. Захист та підтримка українських внутрішньо переміщених осіб

52. Люксембург продовжить приймати переміщених осіб з України відповідно до Європейської директиви про тимчасовий захист допоки це буде необхідно. Люксембург підтримує продовження дії Європейської директиви про тимчасовий захист після березня 2025 року та виступає за єдиний і загальноєвропейський підхід до захисту громадян України.

53. Учасники визнають підтримку та солідарність муніципалітетів Люксембургу з Україною, які відіграли важливу роль у прийнятті українських переміщених осіб та наданні допомоги для задоволення їхніх потреб із самого початку російської агресії проти України.

54. З лютого 2022 року до державних шкіл Люксембургу зараховано понад 1250 українських учнів. Люксембург продовжить розширювати освітні можливості та сприяти інтеграції українських учнів у шкільну систему Люксембургу.

55. Люксембург підтримуватиме Україну в межах своїх можливостей з метою сприяння негайному звільненню та поверненню всіх незаконно затриманих, примусово переміщених та незаконно депортованих цивільних осіб, насамперед українських дітей, зокрема в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, а також сприятиме міжнародним зусиллям, спрямованим на притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за організацію незаконної депортації та переміщення українських дітей і цивільних осіб відповідно до міжнародного права та рішень міжнародних судових установ.

XII. Підтримка всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні

56. Учасники визнають, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці доти, доки не буде всеосяжного, справедливого й тривалого миру, за якого поважатимуться права України згідно з міжнародним правом і, зокрема, Статутом ООН.

57. Учасники працюватимуть разом для досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру в Україні за широкої міжнародної підтримки, ґрунтуючись на принципах Української формули миру та Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/6. Люксембург продовжить свої дипломатичні зусилля з просування Української формули миру, зокрема пункту 7 щодо відновлення справедливості.

XIII. Сприяння відповідальності

58. Учасники залишатимуться твердо відданими забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші міжнародні злочини, скоєні у зв’язку з російською агресією проти України.

59. Учасники продовжать сприяти ефективному внутрішньому та міжнародному розслідуванню та переслідуванню міжнародних злочинів, скоєних в Україні або проти неї. Учасники продовжать підтримувати роботу Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду з метою забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах за допомогою незалежних, ефективних і надійних правових механізмів.

60. Учасники підтверджують свою прихильність притягненню Росії до відповідальності за її дії на рівні міжнародних інституцій, включно з Міжнародним судом ООН – за порушення загального міжнародного права та Європейським судом з прав людини – за порушення, що підпадають під дію Європейської конвенції з прав людини.

61. Учасники погоджуються з необхідністю використання та підтримки всіх наявних міжнародних механізмів розслідування з метою документування широкомасштабних порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права з боку російських збройних сил на території України. До них належать Московський механізм ОБСЄ та Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні, створена Радою ООН з прав людини.

62. Учасники погоджуються забезпечити ефективну відповідальність за злочин агресії проти України, зокрема коли йдеться про керівництво Росії. Учасники продовжать свою роботу, зокрема в межах Коаліції щодо пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України, яку Люксембург приймав 19 січня 2024 року.

63. Під час свого головування в Комітеті міністрів Ради Європи з листопада 2024 року до травня 2025 року Люксембург забезпечить, щоб питання агресивної війни Росії проти України залишалося на порядку денному Ради Європи, зокрема для забезпечення повної відповідальності за порушення прав людини, міжнародні злочини та інші серйозні порушення міжнародного права, а також для надання компенсації жертвам російської агресії.

XIV. Відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією

64. Учасники підтверджують, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за заподіяння втрат або збитків фізичним та юридичним особам, а також державі Україна в результаті її міжнародно-протиправних дій, вчинених у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. Люксембург, працюючи зі своїми партнерами, продовжить вивчати всі законні шляхи, за допомогою яких російські активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до чинних договірних зобов’язань та згідно з правом ЄС і міжнародним правом.

65. У пріоритетному порядку Учасники продовжать працювати разом із міжнародними партнерами над створенням компенсаційного механізму для забезпечення відшкодування збитків, втрат або шкоди, спричинених російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим Учасники вивчатимуть відповідні варіанти фінансування компенсаційного механізму, який відповідатиме нормам міжнародного права, для забезпечення швидкої та належної компенсації постраждалим від російської агресії.

XV. Обмежувальні заходи (санкції)

66. Учасники продовжать працювати разом, аби забезпечити, щоб ціна для Росії за її агресію продовжувала зростати, зокрема за допомогою обмежувальних заходів (санкцій) та надійного експортного контролю. Учасники визнають важливість обмежувальних заходів (санкцій) для обмеження доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій та послуг у її агресивній війні для скорочення джерел надходжень Росії та для стримування майбутніх нападів.

67. Поки триває агресія Російської Федерації проти України, Люксембург залишатиметься відданим, у межах Європейського Союзу, жорстким обмежувальним заходам (санкціям) проти секторів російської економіки, а також тих, хто в Російській Федерації та за її межами підтримує війну, або отримує прибуток від неї, або допомагає обходити санкції в третіх країнах. Люксембург вживатиме рішучих заходів для боротьби з усіма формами обходу санкцій разом з іншими партнерами ЄС та Європейською комісією.

68. Учасники надаватимуть один одному актуальну належну інформацію про підстави для обмежувальних заходів (санкцій) та іншу необхідну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями та національним законодавством.

XVI. Підтримка культури, мистецтва та культурної спадщини в Україні

69. На основі двосторонньої угоди про культурне співробітництво, підписаної у 1994 році, та з огляду на те, що культура і мистецтво мають важливе значення для демократичних суспільств, збереження свободи вираження поглядів як фундаментальної європейської цінності, а також для підтримки української ідентичності та традицій Люксембург підтримує митців і працівників культури в Україні з метою відновлення та зміцнення стійкості культурної та мистецької діяльності в країні.

70. Люксембург робитиме все можливе для підтримки дій та ініціатив, започаткованих у межах ЮНЕСКО, Європейського Союзу та Ради Європи, з метою подолання наслідків війни Росії проти України для її культурного та творчого секторів, а також для сприяння їхньому майбутньому відновленню.

XVII. Процес реформ в Україні

71. Учасники підтверджують, що реформи є необхідними для підтримки та зміцнення демократії, верховенства права та стійкості України, а також для європейських та євроатлантичних прагнень України. Люксембург визнає значний прогрес, досягнутий Україною у впровадженні реформ, і закликає Україну продовжувати амбітний процес реформ.

72. Україна підтверджує свою незмінну відданість впровадженню реформ, визначених ЄС, Радою Європи, Міжнародним валютним фондом (МВФ), Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і НАТО, що охоплюють, зокрема, урядування, верховенство права та основоположні права, правосуддя, правоохоронну діяльність, прозорість, боротьбу з корупцією, державне управління, бізнес-середовище та демократичний контроль над Силами безпеки та оборони.

73. Україна зобов’язується просувати антикорупційні зусилля на всіх рівнях суспільства в державному, приватному та громадському секторах. Це охоплює забезпечення достатніх ресурсів для незалежних антикорупційних інституцій, що піде на користь суспільству загалом.

74. Люксембург у співпраці з ЄС та його державами-учасницями продовжить усебічно підтримувати вступ України до ЄС, щойно будуть виконані відповідні умови, зокрема шляхом надання технічної допомоги та підготовки кадрів для здійснення необхідних реформ.

75. Україна зобов’язується просувати й розвивати всеосяжний демократичний контроль і нагляд над своїми Силами безпеки та оборони, а також у більш широкому розумінні сектору безпеки й оборони, зосереджуючи увагу на подальшому підвищенні підзвітності та прозорості в безпекових інституціях, а також на просуванні оборонних реформ і модернізації.

76. Люксембург продовжуватиме надавати допомогу та консультації на двосторонньому та багатосторонньому рівнях щодо реформування та подальшого розвитку Сил безпеки та оборони України, зокрема через місії Спільної безпекової й оборонної політики ЄС (CSDP) та інші міжнародні заходи на підтримку України.

XVIII. Співробітництво у випадку майбутнього збройного нападу

77. У випадку майбутнього збройного нападу на Україну Учасники, на прохання будь-якого з Учасників, протягом 24 годин проведуть консультації на двосторонній основі або іншими каналами, які вони вважатимуть доцільними, щодо потреб України у зв’язку зі здійсненням нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН, з метою визначення відповідних подальших кроків.

78. Люксембург підтверджує, що за цих обставин і діючи відповідно до своїх конституційних і правових вимог, зокрема європейського та міжнародного права, він надасть Україні підтримку у сфері безпеки та оборони, відповідне військове обладнання у відповідних сферах у межах наявних засобів і можливостей, економічну допомогу, а також шукатиме згоди в ЄС щодо накладення економічних та інших витрат на агресора.

79. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Учасники можуть внести зміни до цих положень для узгодження з будь-яким механізмом, який Україна може пізніше узгодити з іншими міжнародними партнерами.

XIX. Консультації та взаємодія

80. З метою сприяння виконанню цієї Угоди та забезпечення постійного стратегічного діалогу між Учасниками будуть створені відповідні консультаційні структури.

81. Учасники, у разі необхідності, призначатимуть уповноважені органи для розробки та імплементації двосторонніх домовленостей відповідно до сфер співробітництва, визначених цією Угодою.

XX. Прикінцеві положення

82. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє протягом десяти років з дати її підписання.

83. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, зокрема шляхом додавання додатків, у будь-який час за письмовою згодою Учасників.

84. Будь-які спори між Учасниками, що виникають у звʼязку з тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться мирними засобами, шляхом переговорів або консультацій між Учасниками.

85. Учасники можуть спільно ухвалити рішення про продовження дії цієї Угоди шляхом повідомлення не пізніше ніж за 6 (шість) місяців до закінчення десятирічного періоду.

86. Водночас, відповідно до Декларації G7, Учасники поділяють думку, що ця Угода не перешкоджає Україні прямувати до свого майбутнього членства у євроатлантичній спільноті. У разі, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу.

87. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-яким із Учасників у будь-який час шляхом направлення письмового повідомлення про свій намір іншому Учаснику. Дія Угоди припиняється через 6 (шість) місяців з дати отримання такого повідомлення. Припинення дії Угоди не вплине на реалізацію поточних заходів або проєктів, рішення щодо яких було ухвалено до дати припинення її дії, якщо тільки Люксембург або Україна не ухвалять іншого рішення.

Підписано у Вашингтоні 10 липня 2024 року у двох примірниках англійською та українською мовами, при цьому тексти є однаково автентичними. У випадку будь-яких розбіжностей текст англійською мовою матиме переважну силу.

За Україну: Володимир Зеленський, Президент

За Люксембург: Люк Фріден, Прем’єр-міністр