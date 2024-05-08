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Звернення Президента України з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Звернення Президента України з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

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Безпекова угода з Португалією: Україна провела ще один раунд переговорів

8 травня 2024 року - 18:05

Безпекова угода з Португалією: Україна провела ще один раунд переговорів

Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни.

Українську офіційну делегацію, відповідно до указу Президента, очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Вдалося досягти значного прогресу за результатами чергового раунду. Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами у найближчому майбутньому», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа та узгодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

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