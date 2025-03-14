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Безпекове партнерство заради миру: в Офісі Президента відбулася координаційна нарада з країнами Північної Європи та Балтії

14 березня 2025 року - 21:54

Безпекове партнерство заради миру: в Офісі Президента відбулася координаційна нарада з країнами Північної Європи та Балтії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із керівниками дипломатичних представництв і військовими аташе країн Північної Європи та Балтії (NB8).

У зустрічі також узяли участь: заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, заступник міністра оборони Валерій Чуркін та представник командування Сил логістики ЗСУ.

Ключові теми обговорення – посилення міжнародної військово-технічної співпраці, пріоритетні напрями зміцнення оборонного потенціалу України та першочергові потреби українських воїнів.

Ігор Брусило подякував представникам дипломатичного корпусу за допомогу нашій державі в боротьбі з російською агресією.

«Ваш регіон відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні дієвої архітектури безпеки Європейського континенту. Сьогодні підтримка наших північноєвропейських партнерів має ключове значення для стримування агресора та зміцнення обороноздатності України», – зазначив він.

Сторони також обмінялися думками щодо загальної ситуації у світі та домовленостей, досягнутих переговорними командами України та США в Саудівській Аравії.

Окрема увага – консолідації зусиль у межах британсько-французької ініціативи щодо створення «коаліції охочих» – механізму, спрямованого на напрацювання дієвих гарантій безпеки для України.

Представники країн NB8 підтвердили готовність продовжити підтримку України й на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх форматів співпраці.

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