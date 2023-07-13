Безпекові гарантії, отримані Україною, позбавлені теоретичності, це дієвий механізм для ефективного захисту держави – Андрій Єрмак за результатами Вільнюського саміту НАТО

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» про підсумки саміту НАТО, що тривав у Вільнюсі 11–12 липня 2023 року.

Посилаючись на слова Президента Володимира Зеленського, Андрій Єрмак підтвердив, що результати саміту для нашої держави успішні.

Ключовим досягненням стало узгодження країнами «Великої сімки» Спільної декларації про підтримку України, зокрема про надання гарантій безпеки до моменту вступу в НАТО.

Декларація є рамковим документом, що передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Такі договори передбачатимуть набір конкретних інструментів і заходів, які мають бути застосовані в найкоротші терміни для забезпечення України всім необхідним у разі повторної спроби агресії з боку Росії.

«Безпекові гарантії, які Україна отримає за результатами погодження Декларації, позбавлені будь-якої теоретичності. У них враховано весь досвід нашої війни. Двосторонні договори з країнами-гарантами дуже чітко визначатимуть механізми підтримки нашої держави», – зазначив керівник Офісу Президента.

Окрім безпосередньо військової підтримки України, що передбачає постачання зброї, допомогу в розбудові ОПК, навчання військових, а також співпрацю в галузях розвідки та кібербезпеки, країни-гаранти сприятимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики, надаватимуть технічну й фінансову допомогу. Вони також вживатимуть економічних та юридичних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини проти України та українців.

Андрій Єрмак додав, що Україна вже почала роботу щодо напрацювання формулювань для двосторонніх угод із партнерами.

Він також подякував учасникам саміту за надання нашій країні нових потужних пакетів військової допомоги, про які було оголошено під час проведення саміту.