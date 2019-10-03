Більш як половина спиртової галузі перебуває в тіні – Володимир Зеленський

55% виробництва спирту в Україні сьогодні перебуває в тіні, а державні спиртові заводи понад 10 років контролюють кримінальні угруповання, заявив Президент Володимир Зеленський на нараді з питань розвитку спиртової галузі України під час робочої поїздки на Тернопільщину. В області наразі працюють лише чотири з одинадцяти заводів з виробництва спирту.

Президент навів приклад, що сьогодні через Інтернет можна вільно придбати так званий тетрапак горілки пшеничної місткістю 10 літрів за ціною 370 гривень.

«Тобто пляшка коштуватиме десь 15-18 гривень. А ми купуємо в магазині по 90-100 гривень. Працюють тіньові підприємства. Але як вони працюють, хто їх кришує?» – порушив питання Володимир Зеленський.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів зазначила, що з 2016 року фінансовий результат держпідприємства «Укрспирт» зменшився майже вп’ятеро. Так, за її словами, у 2016-му прибуток підприємства становив близько 97 млн грн, а сьогодні скоротився ледь не до нуля. Відповідно, критична ситуація й зі сплатою податків: якщо три роки тому монополіст «Укрспирт» сплатив до бюджету майже 30 млн грн податку на прибуток, то торік – взагалі нічого.

«Через нелегальний ринок спирту ми щороку недоотримуємо 8 мільярдів гривень до бюджетів – державного та місцевого. А це проблеми і з виплатами заробітних плат, і з будівництвом доріг, і з розвитком всієї інфраструктури», – наголосила Юлія Ковалів.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов зазначив, що за 10 останніх років виробництво легального харчового спирту скоротилося вчетверо – через нелегальний ринок спирту. За умови збереження нинішньої ситуації у спиртовій галузі втрати акцизу можуть сягнути 8-10 млрд грн.

«Змінити ситуацію можна шляхом демонополізації, детінізації та приватизації спиртової галузі», – підкреслив Тимофій Милованов.

Президент наголосив, що він та уряд не миритимуться з існуванням тіньового ринку спирту та спільно працюють над його ліквідацією.

Володимир Зеленський уже подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового».

Цей документ передбачає механізм видачі ліцензій та можливість з початку 2020 року виробляти спирт лише за ними.

«Ми ліквідуємо фундамент для існування цієї корупційної кримінальної системи. І якщо виробник попадеться на виготовленні «лівого» спирту, він буде позбавлений ліцензії та права на виробництво спирту не менше ніж на п’ять років. Я думаю, це дуже справедливо. По-іншому не може бути. Ми готові до цього. Уряд готується. Чесний конкурс, чесні ліцензії», – сказав Президент України.

Президентський законопроект передбачає чотири кроки: скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, скасування обмежень на будівництво спиртових заводів та приватизацію наявних, ліцензування виробництва та оптової торгівлі спиртом, обмеження імпорту спирту до 1 січня 2022 року.