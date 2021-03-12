Більшість українців очікує, що мешканці тимчасово окупованих територій матимуть доступ до держпослуг – дослідження

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич представив результати опитування «Думки та погляди населення України щодо збройного конфлікту на території України», які є важливими для імплементації та застосування в Україні елементів перехідного правосуддя.

«Концепція захисту прав людини під час збройного конфлікту та подолання його наслідків – концепція перехідного правосуддя – наразі ґрунтовно опрацьовується в Офісі Президента», – розповів Антон Кориневич під час презентації результатів дослідження в Офісі Глави держави.

За його словами, перехідне правосуддя – це не тільки питання судочинства, воно також передбачає відшкодування збитків, завданих під час збройного конфлікту; інституційні реформи заради неповторення війни; відповідальність за найтяжчі злочини; право знати правду про перебіг війни.

Постійний представник Президента України в АР Крим зазначив, що в кожної держави, яка мала досвід збройних конфліктів, була модель перехідного правосуддя, і не існує єдиного універсального підходу.

Антон Кориневич наголосив, що українська концепція має стати рамкою для подальшої підготовки відповідних законопроектів. Водночас певні елементи концепції в Україні запроваджуються вже зараз.

Керівник проекту ПРООН «Права людини для України» Світлана Колишко зауважила, що дослідження є частиною роботи в напрямку розбудови миру, адже оцінюється ставлення громадян до різних ініціатив. Це дослідження стосується саме сприйняття населенням України концепції перехідного правосуддя.

«Ми побачили, що люди дуже очікують втілення політичного діалогу у конкретні рішення», – зазначила вона.

За словами адвокаційного менеджера Центру прав людини ZMINA, члена робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Альони Луньової, результати опитування, зокрема, показали, що гостро відчувають на собі збройний конфлікт 48,9% респондентів, ще 17,9% сказали, що конфлікт має місце, але їх це не стосується. Водночас не відчувають особливого впливу конфлікту на своє життя 28,4% опитаних.

«Це важлива цифра при комунікації тем, які є суспільно значущими та стосуються подолання наслідків збройного конфлікту, розбудови миру», – пояснила Альона Луньова.

Крім того, опитування показало, що 46,2% респондентів вважають, що ініціатором плану дій з переходу від збройного конфлікту до миру має бути Президент, 18,8% опитаних назвали Верховну Раду, ще близько 25% респондентів вказали інші інститути. Також 74,6% опитаних вважають, що держава має забезпечувати максимальний доступ до державних послуг і створювати умови для міжособистісного спілкування з мешканцями тимчасово окупованих територій Луганської й Донецької області та Криму.

Окремо були поставлені запитання про конкретні заходи, які мають бути здійснені першочергово у разі звільнення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Респонденти мали змогу обрати три варіанти. Найбільшу підтримку одержали: притягнення до відповідальності тих, хто вчинив тяжкі злочини під час конфлікту (37,2%), відновлення інфраструктури та житла у повернених регіонах (34,2%), відновлення роботи органів державної влади (28%), проведення виборів до органів місцевого самоврядування (26%), притягнення до відповідальності тих, хто співпрацював з адміністраціями непідконтрольних уряду територій (19,%) тощо.

Дослідження думок та поглядів населення щодо збройного конфлікту на території України було проведене Київським міжнародним інститутом соціології за підтримки ПРООН. Опитування проводилося серед 2 тис. осіб методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів дорослих віком від 18 років. Статистична похибка – 2%.

Дослідження відбувалося в усіх областях України, крім тимчасово окупованої території – Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей.