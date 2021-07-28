Біля Офісу Президента запрацював дитячий інклюзивний арт-майданчик за мотивами робіт художниці Марії Примаченко

У Києві, біля будівлі Офісу Президента України, відкрився для відвідувачів ігровий арт-простір, об’єкти якого створені за мотивами робіт відомої української художниці Марії Примаченко.

Арт-майданчик орієнтований як на дітей, так і на дорослих і доступний для людей з обмеженими можливостями. Його було створено Національним комплексом «Експоцентр України» (ВДНГ) у співпраці з Благодійним фондом «Творча спадщина родини Марії Примаченко» за підтримки Офісу Президента.

«Ми разом вибудували цю концепцію, щоб популяризувати дуже відому у світі українську художницю. У нас уже був досвід, як робити інтерактивні майданчики біля Офісу Президента. Сучасні публічні простори стають живими тоді, коли поєднується декілька функцій, а якраз тут і поєднано мистецтво та інтерактивний дитячий майданчик, який є й інклюзивним. Тут діти навчатимуться мистецтва через інтерактив. Вони підсвідомо й свідомо долучатимуться до сучасного українського мистецтва. Такої якості майданчиків я не бачив ніде у світі», – зазначив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін під час відкриття арт-локації.

Роботи Марії Примаченко були обрані тому, що вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит. Також у творчості художниці фахівці-мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття, адже кожен її образ унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх.

Над фігурами для майданчика працювала група митців. Фігури – це не лише арт-об’єкти, всі вони мають певне функціональне призначення для розваги дітлахів (гірка, гойдалка, карусель тощо).

Як зазначила правнучка видатної художниці, директор Благодійного фонду «Творча спадщина родини Марії Примаченко» Анастасія Примаченко, зробити персонажів картин художниці у вигляді об’ємних фігур і дати їм життя було нелегко. Майже півроку дизайнери обирали фінальні об’єкти з великої кількості робіт.

Анастасія Примаченко вважає, що майданчик вийшов дуже яскравим і інклюзивним, адже будь-яка дитина може прийти та погратися на ньому. Автори ідеї вирішили показати мистецтво, яким воно є в оригіналі, тому персонажі робіт Марії Примаченко стали об’єктами цього арт-простору.

«У ці дні ми святкуватимемо 30-річчя незалежності України, і дуже гарно в такі часи знайомитися з нашим рідним. А Марія Примаченко все своє життя транслювала справжню українську душу, незалежність і силу. Зараз у світі трапляється дуже багато поганого: пандемія, війни. І ми, українці, і все людство трішки забули про ось цю казку, про віру в краще», – наголосила правнучка майстрині.

Арт-майданчик біля Офісу Президента працюватиме з серпня 2021 року й протягом осені. Державні кошти на облаштування локації не використовувалися. Було знайдено меценатів, а також компанію, яка займається виробництвом дитячих майданчиків, яка й реалізувала проект.