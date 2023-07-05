Болгарія є захисницею свободи й противницею геноцидної політики Росії – Президент України за результатами зустрічі з Прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим

У межах офіційного візиту до Республіки Болгарія Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром країни Ніколаєм Денковим. Під час зустрічі було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Глава Української держави відзначив, що радий відвідати Софію на запрошення голови уряду Болгарії.

«Дуже важливо, що в час найбільшої у цьому столітті моральної кризи у Європі Болгарія є захисницею свободи й противницею абсолютно геноцидної політики, яку Росія веде проти нашої держави, незалежності, свободи, проти наших людей», – сказав Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ за результатами переговорів з Ніколаєм Денковим у Софії.

Президент зазначив, що деяким людям важко визнавати реальність російського зла, коли позиції російської артилерії, яка спалює міста й села в Україні, розташовані від них за тисячі кілометрів, коли ці люди не знають, що таке – життя під постійним російським ракетним терором. То ціннішою, за словами Володимира Зеленського, є допомога тих країн і народів, які не ігнорують зло, що його чинить Росія в Україні, та обрали моральний шлях захисту життя і свободи.

«Я хочу подякувати тобі, Болгаріє, за підтримку захисту життя й свободи наших людей! Я дуже дякую вам, пане Прем’єр-міністре, а також дякую пані віце-премʼєр-міністру, ще раз дякую всьому уряду й парламенту Болгарії за моральну силу ваших рішень, за те, що ви чесно визнаєте реальність і наявні загрози», – наголосив Володимир Зеленський.

Як зауважив Президент України, зараз – час, коли мають бути в єдності всі, хто цінує міжнародний порядок і бажає миру собі та іншим народам, адже єдність дає силу.

«Сьогодні ми з паном Прем’єр-міністром провели дуже змістовні переговори. Увесь комплекс наших відносин і, звичайно, передусім – безпекові. Нещодавній російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який завдав безпрецедентного удару й забруднив наше спільне Чорне море, продемонстрував, якою крихкою є ситуація, поки в нашому регіоні триває агресія Росії. Ми домовилися значно активізувати співпрацю оборонних відомств і загалом – в оборонному секторі. Будьте певні: усім корисним безпековим досвідом, набутим у цій війні, ми обов’язково поділимося з партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою», – заявив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони також обговорили оборонну допомогу, яку Болгарія надає Україні, зокрема конкретні деталі передачі поточного оборонного пакету.

«Розраховуємо на продовження такої співпраці, яка вже допомогла захистити багато життів. Ми дуже дякуємо за це. Ми ще продовжимо розмову сьогодні, зокрема, про відновлення практики лікування й реабілітації українців, українських воїнів у Болгарії, а також про навчання військового та медичного персоналу з України», – повідомив Глава держави.

Президент також запросив болгарські компанії взяти участь у відновленні України, зокрема у відбудові об’єктів освітньої сфери. За його словами, Болгарія готова долучитися до співпраці в екологічному напрямі, у галузі цифровізації.

Лідери приділили окрему увагу енергетичній співпраці, адже енергетична незалежність і стабільність ринків є частиною безпекової архітектури кожної країни.

«Разом ми здатні дати нашим країнам більше гарантій стабільності в енергетиці і – що не менш важливо – гарантій цінової привабливості для звичайних людей, звичайних споживачів. Маємо убезпечити людей від цінових криз. І я радий, що енергетика стає одним із пріоритетів співпраці між нашими державами – між Україною та Болгарією. Парламент Болгарії схвалив, і щойно наші міністри енергетики підписали відповідні меморандуми про співпрацю», – розповів Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було обговорено питання взаємодії у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Президент України акцентував, що наша держава розраховує на початок уже цьогоріч переговорів стосовно майбутнього членства в ЄС.

«Підписали сьогодні з паном Прем’єр-міністром Спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Болгарією нашої євроатлантичної інтеграції. Це вже 22-й такий пакет. Очевидна більшість у Європі – за спільну безпеку. Це пріоритет. Я хочу вам також подякувати, пане Прем’єр-міністре», – сказав Глава держави.

Окремо Володимир Зеленський поінформував Прем’єр-міністра Болгарії про роботу задля реалізації Української формули миру.

«Хочу відзначити готовність Болгарії брати участь у цих зусиллях. Ми вже почали роботу на рівні радників і послів країн щодо реалізації Формули з різними нашими партнерами. Дуже важливо, щоб ми могли почати цю роботу предметно з Болгарією саме на рівні Посла, але поки що Посол Болгарії в Україні не призначений», – зауважив Глава держави й додав, що говоритиме сьогодні на цю тему з Президентом Болгарії.

Він запросив Болгарію до участі в Глобальному саміті миру, який готує Україна.

Президент також подякував народу Болгарії за прихисток українців, котрі були вимушені залишити батьківщину через російське вторгнення.

«Україна ніколи не забуде, що в такий складний для нас час втрати життів у боротьбі ви з нами. Я високо ціную це. Дякую», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Ніколай Денков висловив переконання, що незалежна й суверенна Україна є ключем до безпеки у євроатлантичному регіоні.

«Росія безумовно має вийти з території України, визнати її кордони, а також понести відповідальність за злочини, які скоїла», – зазначив він.

Прем’єр-міністр акцентував, що для Болгарії відносини з Україною є пріоритетом, зважаючи на історичну, географічну, культурну та мовну близькість країн.

Ніколай Денков відзначив важливість підписання Спільної декларації України та Республіки Болгарія щодо євроатлантичної інтеграції України.

«Ми знаємо з власного досвіду про трансформувальну силу таких об’єднань, як ЄС і НАТО. Процес розширення має відбуватися разом із процесом реформ у країні-кандидаті. Болгарія продовжуватиме допомагати Україні на шляху до членства в ЄС і НАТО», – наголосив голова болгарського уряду.

Ніколай Денков також заявив, що Болгарія готова брати участь у повоєнному відновленні України.

«Ми можемо надати експертизу й матеріальну допомогу в енергетичній і транспортній сферах. Болгарські компанії можуть допомогти під час реставрації культурних пам’яток, які були зруйновані під час війни», – розповів він.

За словами очільника уряду Болгарії, також є значний інтерес до співпраці в галузі освіти й розвитку нових освітніх технологій.

«Болгарія хоче стійкого й тривалого миру і зробить усе необхідне, щоб наблизити всіх нас до цього. Ми очікуємо на зустріч із Президентом Зеленським знову буквально за кілька днів у Вільнюсі, на саміті НАТО. Тоді ж відбудеться перше засідання Ради Україна – НАТО, де будуть ухвалені важливі рішення», – зазначив Ніколай Денков.

Крім того, Президент України зустрівся з лідерами та керівництвом парламентських фракцій проєвропейських політичних партій Національних зборів Республіки Болгарія.