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Боротьба українців за свободу фактично зробила Україну центром вільного світу, і бренд країни має відображати наші цінності – Андрій Єрмак на зустрічі з представниками креативних індустрій

6 травня 2022 року - 13:14

Боротьба українців за свободу фактично зробила Україну центром вільного світу, і бренд країни має відображати наші цінності – Андрій Єрмак на зустрічі з представниками креативних індустрій

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками креативних індустрій нашої країни, яка була присвячена стану цих галузей під час війни, та ініціативам щодо більш ефективної співпраці між креативними індустріями та державою в цей час.

У заході взяли участь представники сфери реклами та маркетингу, IT-сектору, івент-індустрії, книговидавці, архітектори, представники моди та інших креативних галузей.

Андрій Єрмак зазначив, що ініціював цю зустріч на виконання доручення Президента Володимира Зеленського. Він подякував учасникам заходу за все, що вони роблять для країни в цей непростий час.

«Ми сьогодні – найкрутіша країна світу, без перебільшення. Сьогодні слово «українець» у будь-якій країні викликає величезну повагу й захоплення, тому дуже важливо, щоб цей бренд крутої, героїчної держави ми використали для побудови нашого майбутнього», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента запропонував присутнім поділитися думками щодо представлення нашої країни у світі та використання уваги до неї для просування українських брендів і компаній.

Співвласник і креативний директор рекламного агентства Banda Agency Павло Вржещ розповів про проект «Креативна Січ», запущений з метою об’єднання фахівців креативної індустрії для боротьби на інформаційному фронті й системного донесення до світу важливих актуальних меседжів про Україну.

На його думку, важливо було б формулювати ці меседжі у взаємодії з державними органами.

Андрій Єрмак схвалив цю ідею та запропонував створити за підтримки Офісу Президента координаційну групу, яка допомагала б швидко розв'язувати необхідні питання на рівні керівництва держави. Цим опікуватиметься радник керівника Офісу Президента з питань комунікацій Дарія Зарівна.

Засновник і CEO креативної інвестиційної компанії Fedoriv Group Андрій Федорів висловив думку про те, що центральною ідеєю сьогоднішнього бренда України має стати свобода й боротьба за неї.

«Україна нагадала багатьом країнам про цінність свободи. Нам здається, що саме свобода, яка проявляється в демократії, у свободі слова, підприємництва, творчості, якраз і відрізняє Україну», – зазначив він.

Співзасновник технологічного стартапу Petcube Ярослав Ажнюк наголосив, що українські компанії створюють багато продуктів світового рівня, але певні чинники стримують попит на українське у світі. Зокрема, потрібно покращувати знання англійської мови, чому могла б посприяти держава, та підвищувати рівень амбіцій вітчизняних компаній.

Він нагадав, що вже стартувала ініціатива Spend With Ukraine, яка розповідає світу про створені українцями продукти й сервіси.

«Це може бути одним із меседжів до наших закордонних партнерів. Ще один спосіб підтримати українське – купувати українське, замовляти продукти та послуги в українців», – переконаний Ярослав Ажнюк.

Генеральний продюсер групи компаній Mozgi Group Ірина Горова наголосила, що креативні індустрії також є своєрідними військами, які зараз працюють на різних фронтах.

«І я вважаю, що майбутня безпека України – це не лише про зброю та інші дуже важливі речі. Там і культура повинна бути. Тому що культурні коди, смисли, герої – це також частина безпеки нашої країни. І над цією культурною безпекою потрібно працювати», – переконана вона.

Один з ініціаторів створення інформаційних військ War Against War Ірина Никончук вважає ефективною таку стратегію, за якої виділяють 10-15 найпотужніших українських митців у різних галузях і про них розповідають світові.

«Об’єднувальним чинником є євроінтеграція України. Потрібно розказати, хто такі українці, яка їхня ідентичність, культурний код, цінності, яким буде цей член європейської сім’ї», – зазначила Ірина Никончук.

Генеральний директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький зазначив, що потрібно проводити рекламну кампанію для популяризації читання книжок українською мовою.

Засновниця бренда одягу bettter.us і платформи Bettter.Community Юлія Пеліпас наголосила, що модній індустрії потрібна інституційна підтримка, щоб не втратити ті великі бренди, які створювалися роками й були успішними.

«Вони є обличчям України. Можливо, це не всім помітно, але насправді цивілізована спільнота дивиться на культурний код країни», – сказала вона.

За словами Юлії Пеліпас, дуже важливою є лібералізація торговельного простору, яка вже почалася. Також важливим є створення інфраструктури для отримання допомоги у вигляді пожертв від міжнародних фондів.

Засновник архітектурного бюро Balbeak Bureau Слава Балбек виступив з пропозицією надіслати сигнал на державному рівні великій кількості охочих долучитися до післявоєнної відбудови України.

Андрій Єрмак запропонував відразу взяти в роботу озвучені пропозиції.

«Ми завжди, а особливо зараз прагнемо діяти швидко й ефективно. Тому маємо активно працювати та сприяти в усьому, щоб наближати нашу перемогу», – наголосив він.

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