Боротьба з дезінформацією потребує підтримки та взаємодії з журналістами та громадянським суспільством – Андрій Єрмак

Новостворений Центр протидії дезінформації налаштований на співпрацю не лише з органами влади та міжнародними партнерами, а й з представниками ЗМІ та громадянського суспільства задля ефективної роботи у сфері захисту національної безпеки.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на онлайн-зустрічі з медіа-експертами та представниками громадянського суспільства, під час якої представив керівника Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко.

Андрій Єрмак зазначив, що Центр об’єднуватиме всі державні установи, дотичні до процесу боротьби з дезінформацією.

«Тому дуже швидко ця структура «лікування» інформаційного простору посяде своє важливе місце в українському суспільстві та на міжнародному рівні й стане ефективною зброєю, яка буде захищати незалежність і безпеку нашої країни», – переконаний він.

Керівник Офісу Президента також зауважив, що без підтримки та взаємодії з журналістською спільнотою, без взаємодії з громадянським суспільством дуже складно зробити ефективною боротьбу з дезінформацією, оскільки вони найшвидше знаходять приховану інформацію та найоперативніше реагують на інформаційні виклики.

«Кожен з вас дійсно проводить дуже необхідні розслідування, встановлює дуже важливі факти. Адже неможливо боротися з дезінформацією зовнішньою, не розуміючи, що відбувається всередині країни, не будучи в змозі відповідати чесно на будь-які питання та виклики й вести дуже чесний діалог. Це велика запорука для того, щоб відстоювати українські державні інтереси й на міжнародній арені», – наголосив Андрій Єрмак, звертаючись до медіа-спільноти.

Керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко зі свого боку зазначила, що з розвитком технологій і нових можливостей комунікації між різними суб’єктами інформація стає дуже потужною зброєю, яка здатна впливати на свідомість як окремої людини, спільноти, так і на процеси державотворення.

Прикладами такого впливу є роль соціальних медіа, яку вони відіграли під час виборів Президента США, а також нещодавнє поширення фейків про вакцинацію проти коронавірусу, яке негативно вплинуло на кількість щеплень по всьому світу.

Тому, за словами Поліни Лисенко, держава, яка зазнала збройної агресії, що супроводжується постійними інформаційними атаками, повинна бути готовою захищати свій суверенітет в інформаційній сфері.

«Поважаючи конституційне право на вільний обіг інформації, Центр має стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають щодня як всередині, так і зовні держави. Але наголошую, що принцип вільного обігу інформації, свободи волевиявлення та свободи слова буде йти поряд із принципом захисту національної безпеки», – сказала керівник Центру протидії дезінформації, наголосивши, що жоден із цих принципів не буде обмежено в нашій країні.

За її словами, метою Центру є створення цілісної політики держави з протидії інформаційним загрозам, побудова системи стратегічних комунікацій, протидія інформаційним операціям держави-агресора, створення інтегрованої оцінки інформаційних загроз, формування позитивного іміджу України у світі, підвищення медіаграмотності суспільства тощо.

«Я особисто зроблю все від мене залежне і навіть більше для того, щоб Центр працював максимально ефективно, здійснюючи ті функції та завдання, які на нього покладені, і забезпечуючи інформаційну стійкість, стабільність та цілі національної безпеки нашої держави», – сказала керівник Центру.

Після завершення презентації Поліна Лисенко та заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський, який також залучений до роботи Центру як фахівець у сфері інформаційних технологій, відповіли на запитання представників медіа-спільноти щодо діяльності Центру. Зокрема, щодо організації його роботи загалом, роботи з протидії дезінформації у регіонах, співпраці з органами влади України та подібними структурами інших країн. Було наголошено на тому, що Центр налаштований на співробітництво не лише з органами влади, а й з представниками ЗМІ та громадянського суспільства задля ефективної роботи. Онлайн-зустріч транслювалася на Facebook-сторінці Офісу Президента України.