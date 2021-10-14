Боротьбу з подальшим поширенням COVID-19 в Україні обговорили на нараді у Президента

Ситуацію зі зростанням рівня захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 та заходи, яких вживає влада для протидії пандемії, обговорили учасники традиційної селекторної наради, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня у країні була зафіксована найбільша кількість нових хворих на COVID-19 за добу цієї осені – 23 785. Загалом на сьогодні – 339,5 тис. активних хворих та 45 674 заповнених ліжка. Також за минулий тиждень госпіталізовано найбільшу кількість осіб – 33 551.

«Водночас за тиждень кількість зроблених щеплень перевищила півтора мільйона. Це рекордний показник. Понад мільйон осіб отримали першу дозу вакцини та майже 500 тисяч були щеплені другою дозою», – наголосив він.

Очільник уряду нагадав, що минулого тижня Державна комісія ТЕБ і НС запровадила «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Також з 26 жовтня «червона» зона діятиме в Рівненській та Миколаївській областях.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що якщо враховувати кількість померлих на 100 тис. населення з початку пандемії, показники України є нижчими за середні у Європі, а серед країн з населенням понад 10 млн осіб ми на 11-му місці.

За його словами, поточні показники кількості померлих на 100 тис. населення в Україні втричі менші за пікові значення, які вже пройшли великі європейські країни.

Керівник МОЗ зазначив, що у зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 спостерігається збільшення використання кисню в лікарнях. Він доповів про заходи, яких вживає Кабінет Міністрів для безперебійного постачання кисню до медичних закладів. Крім того, Віктор Ляшко повідомив, що НСЗУ збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, оскільки відповідний пакет послуг включає також забезпечення хворих кисневою підтримкою.

На нараді також обговорили питання щодо розгортання додаткових ліжко-місць у медзакладах для надання допомоги госпіталізованим хворим на COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям активніше комунікувати з населенням щодо реальної об’єктивної ситуації з поширенням коронавірусної хвороби й тих заходів, яких мають вжити держава та громадяни для боротьби з нею та мінімізації негативних наслідків.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції доповіло щодо ситуації з перевірками дотримання нових карантинних норм перевезення у міжобласному сполученні. Правоохоронці активно протидіють підробкам COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів, за що передбачена кримінальна відповідальність.