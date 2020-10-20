Будь-яка реорганізація має бути доцільною та покращувати умови для працівників – Президент про зміни на Донецькій залізниці

Президент України Володимир Зеленський вважає, що реорганізація регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» має бути доцільною та покращувати умови для працівників. Про це він заявив під час відвідання обласного діагностичного центру з консультативною поліклінікою у м. Слов'янську в межах робочої поїздки на Донеччину після спілкування з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

До Президента звернувся заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Денис Клюшников з проханням переглянути рішення залізничників про приєднання донецької філії до регіональної філії «Південна залізниця».

«На Донецькій залізниці працює чимало переселенців. Вона виконує важливу соціальну функцію, має колосальне соціальне навантаження. А будь-яка реорганізація має бути доцільною та покращувати умови працівників», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, обсяги перевезення «Донецької залізниці» значно перевищують обсяги перевезень, які здійснює харківська філія.

«Пане Президенте, переговоримо з керівником «Укрзалізниці» Володимиром Жмаком щодо недопущення таких змін, і депо Донецької залізниці залишиться в їхньому підпорядкуванні», – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Очільник відомства зауважив, що будь-яка оптимізація здійснюватиметься з дотриманням прав працівників.

«Зміни у структурі, реструктуризація локомотивного господарства та зміни в підпорядкуванні структурних підрозділів, зокрема депо, мають бути логічними та ґрунтуватись на економічній доцільності», – додав міністр.