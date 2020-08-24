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Будь-які обмеження не подобаються людям, але необхідно захищати життя та здоров’я громадян – Президент

9 вересня 2020 року - 18:13

Будь-які обмеження не подобаються людям, але необхідно захищати життя та здоров’я громадян – Президент

Президент України Володимир Зеленський закликає місцеву владу захищати здоров’я громадян та не нехтувати карантинними обмеженнями, щоб сподобатися людям перед місцевими виборами.

У межах робочої поїздки на Хмельниччину, відповідаючи на запитання представників ЗМІ щодо реакції на дії місцевої влади в деяких областях, яка порушує запроваджені карантинні обмеження, Глава держави зазначив: «Розумію, що перед місцевими виборами вони хочуть подобатися людям і все відчиняти, надавати можливість ходити без масок».

Проте, як наголосив Президент, місцева влада повинна реально оцінювати ситуацію в лікарнях, стан місцевих доріг і забезпечення своїх регіонів каретами швидкої допомоги.

Глава держави зауважив, що коронавірус становить однакову загрозу для жителів усіх областей України. Низка регіонів, де раніше були невисокі показники захворюваності, зараз – у лідерах за кількістю нових хворих. Крім того, з початком навчання у школах зросла кількість дітей, інфікованих COVID-19.

«У більшості країн, де є пляжі, – хоча, може, це виглядає неправильно – люди ходять у масках… Ми – не такі. А де потім брати ліжка? Де брати медиків? Хто за це буде нести відповідальність?» – зазначив Володимир Зеленський.

Президент укотре закликав громадян дотримуватися соціальної дистанції, носити захисні маски та уникати великих скупчень людей, зокрема для відзначення сімейних свят.

«Ми – держава й повинні захищати людей, незважаючи на те, що іноді щось не подобається. Бо будь-які обмеження й мені, і будь-якій людині завжди будуть не подобатися», – наголосив Володимир Зеленський.

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Робоча поїздка Президента України до Хмельницької області

9 вересня 2020 року - 13:12
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