Будь-який компроміс із Росією – це прямий шлях до наступних етапів війни – Михайло Подоляк в інтерв’ю La Repubblica

Українська формула миру має стати основою для припинення війни, а будь-які спроби діалогу чи компромісу з країною-агресором – Росією – призведуть до подальшої ескалації. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

«По-перше, Російська Федерація отримає розмову про справжні умови закінчення війни виключно на полі бою. І після такої «розмови», запропонованої нашими Збройними Силами, у неї не залишиться вибору. По-друге, формула миру буде підкріплена світовою демократичною спільнотою, яка зафіксує логістику єдиного можливого завершення війни», – сказав Михайло Подоляк.

Крім того, за його словами, після всіх масштабних руйнувань і вбивств, які Росія вчинила в Україні, наші люди не налаштовані на компроміси з Кремлем.

Радник керівника Офісу Президента нагадав, що майже дев'ять років Україна намагалася домовитися за столом переговорів, але в результаті отримала повномасштабну війну, подібної до якої світ не бачив із часів Другої світової.

«Будь-який компроміс із Російською Федерацією – це прямий шлях до наступних етапів війни, ескалації, суттєвого посилення ролі глобального тероризму. Головний пункт мирного плану – виведення російських військ з України. Розмова з росіянами почнеться лише після цього», – наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, інших реальних планів, окрім української формули миру, немає, і Київ не прийматиме інших пропозицій, оскільки їх надають з урахуванням підтримки РФ.

«Будь-яка інша ініціатива сьогодні – це спроба продавити російський план, де ключовий момент – негайне припинення вогню, але без виведення російської окупаційної групи. Це абсолютно неприйнятна позиція, спрямована не на мир, а на забезпечення, по суті, перемоги Росії. А головне – навіщо взагалі обговорювати ініціативи, за якими стоїть постать росіян і їхнє небажання брати на себе відповідальність за величезні злочини проти людяності?» – сказав радник керівника Офісу Президента.

Михайло Подоляк нагадав про важливість формального закріплення формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським, щоб не допустити появи інших «мирних планів», спрямованих на розмивання єдиного правильного шляху до завершення війни. Саме з цією метою Україна ініціює проведення саміту миру в липні, що було озвучено на саміті країн G7 у Японії.

Як зазначив Михайло Подоляк, українська формула миру – це основа запланованих мирних переговорів, а учасники саміту можуть доповнити своїми корисними ідеями. Але ключовим моментом є перший пункт – вихід Російської Федерації з усієї території України, включно з Донбасом і Кримом.

«Сьогодні лідери світової демократії як ніколи єдині у розумінні природи війни, позиції Росії та правильного шляху припинення війни. Ми розуміємо, які інструменти для цього потрібні: зброя, правовий механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії, репарації та відновлення, відкритий обмін полоненими й повернення депортованих громадян. Головне – військова поразка Росії й неодмінне повернення нам окупованих територій», – переконаний радник керівника Офісу Глави держави.

За словами Михайла Подоляка, над проведенням мирного саміту працюють представники України, країн G7 та Північної Європи. Коло учасників поступово розширюється, тож очікується участь десятків держав демократичного світу. Приєднатися можуть усі країни, зацікавлені у поверненні світу до справедливих глобальних правил, до міжнародного права й поваги до суверенітету держав.

Відповідаючи на запитання про те, чи Росія буде учасником майбутнього мирного саміту, радник керівника Офісу Президента сказав: «А який сенс кудись запрошувати росіян після того, як вони навмисне нападають на іншу країну, навмисне порушують міжнародне право, навмисне обстрілюють мирне населення ракетами? Росіяни абсолютно не готові визнавати свою причетність до великомасштабного злочину та використовують будь-який міжнародний майданчик виключно для поширення своєї ненависті».

Щодо будь-яких вимог стосовно членства України в міжнародних організаціях, які висуває Російська Федерація, то, як наголосив Михайло Подоляк, лише український народ самостійно визначить своє майбутнє, членство в міжнародних організаціях і безпекових об’єднаннях.

«Суверенітет Росії поширюється виключно на територію Росії в межах міжнародно визнаних кордонів», – зауважив він.

На думку радника керівника Офісу Президента, спільний кордон із державою-агресором, яка понад дев’ять років веде війну проти України, вимагає посилення мілітаризації з метою стримування її агресивних настроїв.

«Росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка Росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони», – переконаний Михайло Подоляк.

Говорячи про те, чи може війна закінчитися цього року, радник керівника Офісу Президента висловив думку, що це можливо, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї. У цьому контексті він зазначив, що Україні, як і раніше, не вистачає снарядів, ракет великої дальності, також необхідні сучасні винищувачі.

