Буде дипломатія заради миру й заради того, щоб ми всі були разом: Україна, вся Європа й обовʼязково Америка – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Повертаємось додому.

Як підсумок цих днів – чітка підтримка Європи. Більше єдності, ще більше готовності співпрацювати.

Усі єдині в головному: щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи – усього континенту. Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина.

Сьогодні ми скоординували наші позиції. Буде багато зустрічей. Багато спільної роботи найближчими днями, найближчими тижнями буде.

Буде дипломатія заради миру. І заради того, щоб ми всі були разом – Україна, вся Європа й обов’язково, обов’язково Америка.

Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності. Бо це вдячність за збереження нашої незалежності: наша стійкість в Україні базується на тому, що роблять заради нас – і заради власної безпеки – наші партнери.

Саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього.

Найближчим часом ми всі у Європі сформуємо наші спільні позиції – лінії, яких ми маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити.

Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в США.

Надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни – це дійсно наш спільний пріоритет.

І, звісно, я хочу зараз подякувати вам, всім вам – усім в нашій рідній Україні, хто відчуває, як багато важить єдність і як змінюється історія, коли мільйони захищають гідність своєї країни. Наші воїни на фронті, всі наші люди – я пишаюся вами. Я хочу всім вам подякувати. Дуже дякую вам!

Слава Україні!