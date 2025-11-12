Буде очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом» – Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повністю підтримує кожне розслідування правоохоронців та антикорупціонерів, зокрема щодо будь-яких зловживань в енергетичній сфері, де має бути максимальна чистота всіх процесів.

У своєму зверненні Глава держави повідомив, що сьогодні мав детальну розмову з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

«Перше – повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно… Жодних схем, і добре, що Кабінет Міністрів України надаватиме повне сприяння слідству і всім процесуальним, судовим діям», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що буде очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом», а міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах.

«Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Прем’єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також повідомив, що підпише указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Відповідне подання до РНБО зробить Кабінет Міністрів.

«Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, “руськіє” удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Зараз нам усім треба захистити Україну. Підставляти державу – значить, відповідати за це. Порушувати закон – значить, відповідати за це», – підсумував Президент.