Будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні передусім вдячність нашим освітянам. Усім українським вчителям, викладачам, усім, від кого залежить не просто робота шкіл чи університетів в Україні, а справді – наступні десятиліття нашого народу, майбутнє українських дітей. І попри все мільйони українських школярів, наших студентів здобувають освіту, здобувають професію. На більшій частині нашої держави – офлайн, у нормальному режимі, і це важливо – щоб діти могли здобути не тільки знання, а й усі потрібні соціальні навички, уміння спілкуватися. Я хочу подякувати кожному дорослому в системі нашої освіти, хто ставиться зі справжньою повагою до дітей. Я хочу подякувати кожному вчителю, кожній учительці, хто підтримує дітей і тоді, коли їм важко, коли помиляються, і тоді, коли приходить перший успіх – щоб діти розуміли, як не зупинитись, як досягти ще більших результатів. Також я хочу подякувати всім керівникам громад в Україні, обласній владі – усім, хто справді шукає, як у цей надзвичайно складний час підтримати школу, підтримати професійно-технічну освіту, підтримати університет. Окрема вдячність тим, про кого зазвичай не згадують, але без кого неможливо уявити навчальний процес. Авторські колективи, працівники видавництв, які пишуть, які друкують українські підручники, навчальну літературу загалом – дякую всім вам. Система освіти завжди залежить від багатьох людей, які роблять свою справу щодня, і завдяки цьому наша держава, наше суспільство можуть зберігатись і жити й передавати українську культуру від покоління до покоління і ставати сильнішими.

Провів сьогодні нараду з головою уряду Денисом Шмигалем щодо нашої роботи протягом наступних тижнів і комунікації з партнерами. Говорив також із Головкомом Сирським. Була доповідь щодо поточної ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватимуть з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових. Я відправив наших представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину. Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть.

І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я пишаюся нашими людьми!

Слава Україні!

