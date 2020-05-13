Це наша велика перемога – Президент про виділення першого траншу МВФ на суму $2,1 млрд

Затвердження Міжнародним валютним фондом (МВФ) програми співпраці з Україною на 5 млрд доларів США протягом 18 місяців та виділення першого траншу на суму 2,1 млрд доларів є великою перемогою для Української держави, наголосив Президент Володимир Зеленський.

«Я вважаю, що це наша велика перемога. Вночі з учора на сьогодні все було повністю узгоджено. МВФ ухвалив повністю нашу програму», – заявив Глава держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ під час робочої поїздки на Чернігівщину.

Володимир Зеленський розповів, що спочатку МВФ планував виділити у першому транші 1,9 млрд доларів. Але завдяки його особистій домовленості з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою Фонд виділить 2,1 млрд доларів.

«Я пояснив, що ситуація складна, і нам не вистачає грошей. І ми через великі кредити минулих часів повинні виплачувати страшенні відсотки. Тому я дуже просив і наполягав, щоб ми знайшли порозуміння й збільшили перший транш», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський розповів, що перший транш надійде в Україну найближчим часом.

Глава держави додав, що в межах співпраці з Фондом Україна отримає 3,5 млрд доларів США до кінця 2020 року.