Це важка робота, але ми крок за кроком досягаємо результатів – Роман Безсмертний про переговори Тристоронньої контактної групи

Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний на брифінгу розповів про перебіг та результати зустрічі ТКГ у Мінську.

Коментуючи перспективи мирного процесу, Роман Безсмертний зазначив: «Важка робота. Це не лише «сіли в Мінську і про щось домовилися». Це ще й робота з парламентом та українським урядом. Але все це – в рамках завдань, які сформовані Президентом». Він підкреслив, що все, що робиться в Мінському процесі, має відбуватися виключно у форматі двостороннього руху, на засадах взаємності.

Представник України повідомив, що за результатами перемовин 17 липня досягнуто домовленостей щодо початку процедури взаємного звільнення 69 незаконно утримуваних українців та 208 осіб, які перебувають в закладах української пенітенціарної системи.

«Українська сторона вчора була готова почати цю процедуру і навіть сьогодні зробити обмін», – розповів він. Водночас представники РФ не погодилися на це. «Домовлено проводити процедуру правової чистки. До цих 208 і 69 осіб належать люди з різною категорією правової очистки – десь треба декілька днів, а щодо когось – декілька тижнів чи декілька місяців. Але ця процедура запущена», – розповів Роман Безсмертний, уточнивши, що запитувані особи мають різний правовий статус.

За його словами, ухвалено рішення про синхронну ліквідацію фортифікаційних споруд на мосту та в районі мостового переходу у Станиці Луганській, яка має початися з демонтажу блокпосту незаконного збройного формування ОРЛО на мосту.

Також домовлено про безстрокове припинення вогню з 21 липня. «Вперше у заяві зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню», – уточнив він.

Окремо представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ пояснив, чому у домовленостях щодо зобов'язання забезпечити повний та безпечний доступ Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ є формулювання «по всій території України». Йдеться про те, аби спеціальна моніторингова місія отримала доступ, насамперед, до тимчасово окупованої частини України.

«СММ ОБСЄ не має доступу там до всіх об’єктів. Тому ми пишемо «вся Україна» – і контрольована урядом України, і тимчасово окупована. Ось щодо чого використано поняття «вся Україна». То – теж Україна, і там теж живуть громадяни України. Зараз завдання – знайти шлях, щоб усю Україну бачити перед собою і дбати і про одну, і про другу частину», – наголосив він.

Водночас Роман Безсмертний зазначив, що указ Президента РФ Володимира Путіна щодо спрощеної видачі паспортів мешканцям Донецької та Луганської областей є інструментом тиску Росії.

«Для мене абсолютно зрозуміло, що це – запасний варіант: видача паспортів, референдум і зрозумілий результат. Тобто це схема, яка використовувалася не один раз. Останній приклад – Крим. Очевидно, що це той інструмент тиску, який завжди сповідує зовнішньополітичне відомство Росії, а Володимир Путін є його провідником. Тому в цьому випадку ми сприймаємо це як інструмент певного тиску і спробу зруйнувати той рух, який ми почали», – заявив представник України у підгрупі з політичних питань ТКГ.