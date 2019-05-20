Це важливий сигнал для іноземних інвесторів – Президент України про підписання угоди щодо будівництва повітророзподільної установки на маріупольському підприємстві

Президент України Володимир Зеленський під час відвідання ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» взяв участь у церемонії підписання інвестиційного контракту між «Метінвест Холдинг» та Air Liquide щодо будівництва комплексу повітророзподільної установки.

Угоду підписали генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков та віце-президент Air Liquide Ласад Джовані. На церемонії підписання була присутня Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Документ передбачає надання 25 млн дол. США. Це перша частина великого проекту, який максимально підвищить енергоефективність і зменшить викиди на підприємстві.

«Це дуже важлива подія для України в цілому. Це зміцнить віру західного ринку у стабільність країни», – наголосив Президент, додавши, що підписання контракту є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну.

Вартість проекту в цілому – 78,3 млн дол. США. Під час його впровадження буде створено 1 тис. робочих місць.

Глава держави ознайомився з обладнанням підприємства, зокрема з роботою машини безперервного лиття заготовок № 4. Агрегат зведено в рекордні терміни – всього за два роки. Машина відповідає європейським стандартам якості в питаннях екології.