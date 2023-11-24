Частина засідання Ставки сьогодні була присвячена комплексу питань, щодо яких наші воїни й суспільство очікують справедливих відповідей – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Щойно завершив перемовини з Президентом Латвії. Змістовна розмова. Говорили про оборонну підтримку для нашої держави, для наших воїнів. Про сталість такої підтримки. Зокрема, обговорили виробництво та постачання боєприпасів – артилерії, калібр 155, – а також питання щодо «медеваків» – спеціальних броньованих машин для евакуації наших поранених воїнів. Я вдячний Латвії за незмінну підтримку наших європейських перспектив – усієї роботи заради початку переговорів про вступ України в Європейський Союз. Сьогодні я поінформував пана Президента про виконання нашою державою рекомендацій Єврокомісії і про нашу готовність до політичного рішення в грудні, яке було обіцяне європейською стороною і яке відкриває процес переговорів. Очікуємо на це рішення і на виконання Європейським Союзом обіцянки. Детально обговорили з паном Президентом механіку підготовки відповідного рішення ЄС.

Говорив сьогодні і з Марком Рютте, Прем’єр-міністром Нідерландів. Подякував за надану Україні підтримку, за нещодавнє рішення про додаткові 2 мільярди євро на наступний рік. Це важливий сигнал і для інших партнерів. Захист нашого європейського способу життя має тривати, і єдність у Європі – для цього ключовий елемент. Обговорили з Марком також нашу спільну роботу щодо Формули миру, щодо таких важливих гуманітарних ініціатив, як наша програма «Зерно з України». Працюємо разом, щоб зберегти стабільність у критичних регіонах світу, а отже, уберегти наш континент від кризових хвиль.

Провів сьогодні й важливе, доволі непросте засідання Ставки. Не лише щодо ситуації на фронті зараз, хоч це був, як завжди, один з основних пунктів. Наші оборонні дії, наші наступальні дії. Авдіївка, Донецький напрямок, Марʼїнка, Купʼянський напрямок, південні напрямки. Значима частина засідання сьогодні була присвячена комплексу тих питань, щодо яких наші воїни і все суспільство очікують справедливих відповідей. Це стосується мобілізації і демобілізації, ротацій у Збройних Силах України. Питання щодо строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, окрему увагу приділили ситуації з роботою ВЛК та «воєнкоматів». Те, про що говорять солдати, те, про що говорять командири, має бути вирішене. Сьогодні щодо цього були перші доповіді і Головкома Залужного, і міністра оборони Умєрова, міністра внутрішніх справ Клименка, міністра охорони здоров’я Ляшка, начальника Генштабу Шаптали. Я очікую більш змістовного опрацювання кожного з таких питань і урядом, і військовими. І конкретних пропозицій щодо державних рішень.

Я дякую всім, хто дбає про Україну і українців! Я дякую кожному й кожній, хто б’ється заради держави й працює заради українських інтересів!

Слава Україні!